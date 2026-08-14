Sénégal: Saint Louis va abriter une industrie manufacturière spécialisée dans l'assemblage et la fabrication d'ordinateurs (Officiel)

Le Sénégal prévoit d'implanter à Saint Louis (nord), à partir de 2027, une industrie manufacturière spécialisée dans l'assemblage et la fabrication d'ordinateurs portables et de smartphones, a annoncé le directeur de l'économie numérique et des partenariats au ministère des Télécommunications et du Numérique, Roger Thiam.

"Des gros partenaires vont porter le projet de mise en place de cette industrie manufacturière ici à Saint-Louis l'année prochaine", a-t-il notamment déclaré en marge de la dixième édition des Masterclass organisée par le département Communication de l'Université Gaston Berger (UGB) les 13 et 14 août

"Nous sommes venus leur présenter ce programme qui se veut efficace et créateur d'impact, d'emploi et de formation des jeunes", a-t-il expliqué, précisant que l'objectif est de faire de Saint-Louis un site d'assemblage et de fabrication de produits numériques.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme "Sénégal Digital Factory", en droite ligne avec le New Deal technologique, a fait savoir M. Thiam, insistant sur l'importance de la disponibilité de compétences locales pour accompagner la mise en oeuvre de cette unité industrielle.

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"Nous espérons que ces jeunes qui sont massivement formés ici deviendront les experts, les ingénieurs et même les patrons de cette industrie manufacturière", a-t-il souligné, en mettant en exergue le potentiel de l'UGB dans la formation de compétences numériques.

Le directeur de l'économie numérique et des partenariats au ministère des Télécommunications et du Numérique a également annoncé la mise en place d'un premier laboratoire Unipod à Saint-Louis, d'ici à la fin de l'année 2026.

Ces espaces sont destinés à permettre aux étudiants de tester leurs idées et de les transformer en produits grâce à des équipements mis à leur disposition par l'État du Sénégal et ses partenaires, a encore fait valoir Roger Thiam.

L'université Ahmadou Makhtar Mbow abrite déjà ce genre de laboratoire, a-t-il rappelé, notant que le projet sera élargi aux universités de Ziguinchor (sud) et de Saint-Louis (nord).

Le chef du département Communication de l'UGB Mamadou Diouma Diallo s'est attardé sur le sens de l'organisation des Masterclass consistant à "renforcer les liens entre la formation universitaire et le monde professionnel".

Selon lui, ces rencontres offrent également des cadres pour réfléchir sur les questions liées aux pratiques professionnelles et aux évolutions du secteur de la communication.

L'enseignant-chercheur s'est réjoui des initiatives annoncées par le ministère en charges des Télécommunications et du Numérique, relativement aux laboratoires et projets industriels.

Ces projets peuvent davantage offrir des opportunités aux étudiants et renforcer les passerelles entre l'université et le secteur professionnel, a-t-il souligné.