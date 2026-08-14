Sénégal: Règles comptables - Le directeur général du Trésor appelle à harmoniser les procédures

Dakar — Le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, a suggéré aux agents comptables, jeudi, à Dakar, de définir avec précision les pièces réclamées aux ordonnateurs de dépenses, pour éviter "une dispersion des procédures" et "une application discordante des règles".

"C'est important de définir pour chaque type d'opération les pièces que l'agent comptable doit exiger de l'ordonnateur pour éviter une dispersion des procédures et une dysharmonie qui pourraient conduire à une application discordante des règles", a prévenu M. Gaye.

Un arrêté est en train d'être élaboré à cette fin, a-t-il assuré en intervenant à une formation des membres de l'Amicale des agents comptables du Sénégal (AMACS).

"C'est important d'avoir une nomenclature partagée par tous les acteurs. Cela permettra d'aller plus vite dans l'exécution budgétaire", a ajouté Amadou Tidiane Gaye.

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"Il faut éviter les blocages [...] Les organismes publics sont dépositaires de missions de service public et doivent aussi exécuter des politiques publiques définies par l'État", a-t-il rappelé aux agents comptables.

Selon lui, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor est en train d'élaborer des réformes qui permettront d'améliorer et de rendre plus efficace la gestion.

La formation des membres de l'AMACS porte sur la maîtrise des règles de la comptabilité publique et la reddition optimale des comptes.

L'Amicale des agents comptables du Sénégal veut, avec cette formation, "revisiter les fondamentaux de la comptabilité publique, [discuter avec ses membres des] difficultés rencontrées dans l'exercice des fonctions comptables, partager les bonnes pratiques et promouvoir une culture de responsabilité, de transparence et d'excellence dans la reddition des comptes".

Le président de l'Amicale des agents comptables du Sénégal, Basile Diomaye Faye, a plaidé pour une mise à jour du régime de responsabilité des comptables publics, qui est encadré, selon lui, par des textes qui datent de 1962.

S'exprimant en présence du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, M. Faye juge nécessaire que "la réglementation suive le mouvement", qu'il y ait une mise à jour du régime de responsabilité des comptables publics.

"La gestion publique fait intervenir plusieurs acteurs. Il semble plus équitable que chaque acteur puisse répondre aux exigences de la gestion publique", a-t-il ajouté.

"L'agent comptable est garant en dernière ressort de l'utilisation des deniers publics. Loin d'être un privilège, cela doit être perçu comme un sacerdoce", a poursuivi le président de l'AMACS, insistant sur la nécessité de maîtriser les règles de gestion.