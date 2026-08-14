Sénégal: Kaffrine - Une trentaine de journalistes formés sur les questions liées à l'état civil et aux VBG

13 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Au total, trente-cinq journalistes ont été formés pendant trois jours à Kaffrine (centre) sur les questions liées à l'état civil et aux violences basées sur le genre (VBG), à l'initiative de la cellule centre de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL), a constaté l'APS.

La formation, présidée par l'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Boubacar Ba, s'est déroulée en présence du coordonnateur des cellules zonales de la CJRS, Mbemba Dramé, du président de la CJRS zone centre, Modou Sène, ainsi que de plusieurs autres acteurs.

"Le choix de ces deux thématiques répond aux réalités auxquelles les journalistes sont régulièrement confrontés dans l'exercice de leur métier", a dit le secrétaire général de la CJRS zone centre, Mor Kâ à propos des enjeux liés à l'état civil et aux violences basées sur le genre.

Pour Ibrahima Etia, formateur et directeur de la formation, des opérations et de la sensibilisation à l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), "les médias ont un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation des populations sur l'importance de l'enregistrement des naissances et des démarches liées aux actes d'état civil".

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Il a invité les journalistes à davantage s'intéresser aux questions d'état civil, notamment aux difficultés rencontrées par les populations pour accéder aux documents administratifs, tout en contribuant à une meilleure information des citoyens.

Lire l'article original sur APS.

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