Cote d'Ivoire: Festival national de la cuisine ivoirienne - Cap sur Kong, future capitale des saveurs ivoiriennes

Lancée le 13 août 2026 à Abidjan, la 4e édition du Festival national de la cuisine ivoirienne (FCI) se tiendra les 16 et 17 octobre prochains à Kong. Bien plus qu'un rendez-vous gastronomique, l'événement entend faire de la cuisine ivoirienne un levier de développement touristique, un moteur économique et un outil de valorisation du patrimoine national.

La gastronomie ivoirienne s'apprête à reprendre ses droits. Le compte à rebours de la quatrième édition du Festival national de la cuisine ivoirienne (FCI) a été officiellement lancé, le jeudi 13 août 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Cette cérémonie marque le début d'un vaste parcours culinaire qui conduira les meilleurs talents du pays vers la cité historique de Kong, où se déroulera, les 16 et 17 octobre prochains, la phase finale du festival.

Pendant deux jours, cuisiniers, restaurateurs, producteurs, artisans, professionnels du tourisme et amateurs de gastronomie se retrouveront autour d'un objectif commun : promouvoir la richesse culinaire ivoirienne et en faire un véritable produit d'appel touristique.

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La gastronomie, un levier de développement économique

Au-delà des saveurs et des traditions, les organisateurs souhaitent repositionner la gastronomie comme un secteur économique à part entière.

Représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le directeur de cabinet, Daniel Andi Leal, a rappelé la place stratégique qu'occupe la cuisine dans le développement du pays.

« La gastronomie ivoirienne est notre drapeau invisible : elle unit, elle nourrit, elle emploie, elle rayonne », a-t-il déclaré.

Selon lui, le Festival national de la cuisine ivoirienne doit permettre de transformer chaque spécialité culinaire en un vecteur de promotion des territoires.

« Le Festival de la cuisine ivoirienne est une invitation à faire de chaque plat une histoire, de chaque produit local une fierté et de chaque région une destination à découvrir », a-t-il ajouté.

Cette vision traduit la volonté des autorités de faire de la gastronomie un pilier du tourisme durable, capable de générer des emplois et de créer davantage de valeur autour des productions locales.

La codification des recettes, un chantier stratégique

L'un des axes majeurs du festival repose sur la professionnalisation du secteur.

Le directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière et commissaire général du festival, Dr Fagama Klo, a insisté sur la nécessité de préserver et de structurer le patrimoine culinaire national.

Depuis trois ans, un important travail de codification est mené afin d'établir des référentiels techniques pour les principales recettes ivoiriennes.

À ce jour, 120 fiches standardisées sont en cours de validation. Elles concernent aussi bien les mets emblématiques, tels que l'attiéké, le foutou, la sauce graine ou l'alloco, que des créations issues de la cuisine professionnelle.

Ces fiches recensent avec précision les ingrédients, les quantités, les techniques de préparation, les méthodes de cuisson, les règles de présentation et les normes sanitaires.

Parallèlement, 300 cuisiniers et restaurateurs ont déjà bénéficié de formations destinées à renforcer leurs compétences.

« Codifier, c'est protéger notre patrimoine culinaire et lui donner les armes pour conquérir les tables du monde », a affirmé Dr Fagama Klo.

Kong, une cité chargée d'histoire

Le choix de Kong comme ville hôte n'est pas anodin.

Ancien carrefour commercial et culturel entre les régions forestières et les zones de savane aux XVIe et XVIIe siècles, la cité constitue l'un des symboles du patrimoine historique ivoirien.

À travers cette édition, les organisateurs souhaitent associer la richesse gastronomique à l'histoire et à l'identité culturelle du pays.

Kong entend ainsi s'imposer comme un laboratoire de la gastronomie authentique et inclusive, où traditions culinaires et innovations se rencontrent.

Une compétition nationale en plusieurs étapes

Avant la finale d'octobre, le festival entamera, du 15 au 30 août 2026, une tournée dans les treize régions touristiques de la Côte d'Ivoire.

Chaque région désignera deux représentants, l'un dans la catégorie de la cuisine traditionnelle et l'autre dans celle de la cuisine professionnelle.

Les présélections permettront également d'organiser des concours de jeunes talents, des ateliers de transmission des savoir-faire, des expositions agricoles et artisanales ainsi que des soirées gastronomiques ouvertes au grand public.

La grande finale réunira 26 candidats et près de 200 représentants régionaux devant un jury composé de sept chefs cuisiniers de renom.

Près de 5 000 participants sont attendus autour d'un vaste village gastronomique regroupant une cinquantaine d'exposants.

À travers cette quatrième édition, la Côte d'Ivoire affiche une ambition claire : faire de sa gastronomie un instrument de rayonnement international, tout en consolidant l'unité nationale autour d'un patrimoine culinaire commun.

À Kong, en octobre prochain, les saveurs ivoiriennes ne seront donc pas seulement dégustées. Elles raconteront aussi l'histoire d'un pays qui entend faire de sa cuisine l'une des vitrines de son développement touristique.