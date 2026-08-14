Cote d'Ivoire: De retour du Tonkpi - 100 enfants de Marcory reviennent grandis par une aventure humaine et culturelle

Après trois semaines d'immersion dans la région du Tonkpi, les 100 enfants ayant participé à la deuxième édition de la colonie de vacances initiée par le député de Marcory, Laurent Tchagba, ont regagné Abidjan le 13 août 2026. Entre découvertes culturelles, apprentissages et moments de partage, cette expérience a profondément marqué les jeunes participants.

Les sourires affichés sur les visages en disaient long sur l'intensité des émotions. Jeudi 13 août 2026, les 100 enfants de Marcory ayant participé à la deuxième édition de la colonie de vacances organisée dans la région du Tonkpi ont retrouvé leurs familles après trois semaines d'une aventure riche en découvertes.

Le siège du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de Marcory a servi de cadre à ces retrouvailles chaleureuses entre les jeunes colons et leurs parents.

Pour marquer la fin de cette expérience, des diplômes de participation ont été remis aux enfants ainsi qu'aux encadreurs par la coordonnatrice adjointe du RHDP de Marcory, Mariam Fétigué Koulibaly, représentant le député de Marcory et ministre conseiller à la présidence de la République, Laurent Tchagba, initiateur du projet.

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Une immersion au coeur des richesses du Tonkpi

Partis d'Abidjan le 22 juillet dernier, les enfants ont séjourné à l'internat du Lycée professionnel de Man, où un dispositif d'encadrement assuré par des moniteurs diplômés d'État a été mis en place afin de garantir leur sécurité et leur bien-être.

Durant leur séjour, les jeunes participants ont découvert plusieurs facettes du patrimoine naturel et culturel du Tonkpi. La forêt sacrée de Gbèpleu, les cascades de Zadèpleu et de Coba figurent parmi les sites qui ont marqué leur passage dans la région.

Les enfants ont également été initiés au savoir-faire des artisans locaux, notamment les tisserands, dont les techniques ancestrales constituent l'une des expressions les plus emblématiques du patrimoine culturel local.

Quand les traditions deviennent un outil d'apprentissage

L'une des étapes les plus marquantes du séjour s'est déroulée à Seupléu, où les enfants ont assisté aux prestations du groupe traditionnel Tématé.

Cette immersion leur a permis de mieux comprendre l'importance des pratiques culturelles dans la transmission des valeurs communautaires et dans la préservation de l'identité des peuples.

Pour les organisateurs, cette approche répond à une volonté claire : permettre aux jeunes générations de découvrir les différentes composantes du patrimoine ivoirien et de développer leur sentiment d'appartenance à la nation.

La porte-parole des colons, Capi Prunelle, n'a d'ailleurs pas caché son enthousiasme au moment d'évoquer cette expérience.

« Grand merci à notre pépé Laurent Tchagba qui nous a permis de découvrir Man, sa culture, ses traditions et ses richesses. Nous rentrons avec beaucoup de souvenirs, de la joie et de nouvelles amitiés », a-t-elle déclaré.

Des vacances entre citoyenneté, loisirs et éducation

Au-delà des visites touristiques, la colonie a accordé une place importante à la formation citoyenne.

Les enfants ont notamment participé aux festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Leur participation au défilé du 7 août a constitué l'un des moments forts du séjour.

Leur présence au festival N'nin Nou Atrou, sur invitation du maire de Man, ainsi que les rencontres avec plusieurs autorités locales, dont le président du Conseil régional du Tonkpi, Albert Toikeusse Mabri, et le maire de Man, ont contribué à enrichir leur expérience.

Parallèlement, des ateliers manuels, des jeux éducatifs et diverses activités récréatives ont rythmé leur quotidien, favorisant le développement de leur créativité, de leur autonomie et de leur esprit d'équipe.

Une expérience qui laisse des traces durables

Pour les encadreurs, cette colonie de vacances a constitué un cadre privilégié d'apprentissage des valeurs essentielles que sont la discipline, le respect, la solidarité et le partage.

En retrouvant leurs familles, les enfants ont rapporté bien plus que des souvenirs de vacances. Ils reviennent avec de nouvelles connaissances, des amitiés tissées au fil des jours et une meilleure compréhension de la diversité culturelle ivoirienne.

À travers cette initiative, Laurent Tchagba entend visiblement faire des vacances un véritable outil d'éducation et d'ouverture sur le monde. Une ambition qui semble avoir trouvé un écho favorable auprès des jeunes participants, déjà impatients de revivre une telle aventure.