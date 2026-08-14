Cote d'Ivoire: 'Loisirs pour tous' - La Caravane Vacances 2026 entame sa grande traversée au pays

Du 17 au 31 août 2026, la Caravane Vacances Loisirs reprend la route pour une deuxième édition placée sous le signe de l'inclusion et du partage. Douze villes accueilleront cette initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs, qui ambitionne de rapprocher les populations, notamment rurales, des pratiques récréatives et culturelles.

Le coup d'envoi de la deuxième édition de la Caravane Vacances Loisirs sera donné le 17 août prochain à Dabou. Pendant deux semaines, cette initiative portée par la Direction générale des Loisirs (DGL) du ministère du Tourisme et des Loisirs sillonnera douze villes du pays avec une ambition clairement affichée : rendre les loisirs accessibles à tous, partout en Côte d'Ivoire.

Après une première édition marquée par des étapes remarquées à Dimbokro et Adiaké en 2025, la caravane revient avec un itinéraire élargi qui conduira les équipes d'animation du Sud au Nord du pays. L'objectif est d'offrir aux populations, en particulier celles vivant en dehors des grands centres urbains, une immersion dans un univers mêlant divertissement, éducation, culture et citoyenneté.

Une autre manière d'apprendre pendant les vacances

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Au-delà des animations proposées, l'initiative défend une vision plus large du rôle des loisirs dans la société. Pour la directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, les activités récréatives constituent un véritable outil d'épanouissement individuel et collectif.

« Les loisirs sont une école de vie pour les enfants, une respiration éducative et citoyenne pendant les vacances, mais aussi un espace de bien-être et de valorisation pour les femmes et les séniors, et un moment de convivialité et de cohésion sociale pour les adultes », souligne-t-elle.

Cette approche traduit la volonté des autorités de faire des loisirs un levier de développement humain, capable de renforcer les liens sociaux tout en favorisant l'expression des talents.

Douze villes pour célébrer le vivre-ensemble

De Dabou à Boundiali, en passant par Divo, San Pedro, Sakassou et Korhogo, la caravane transformera les espaces publics en véritables scènes d'expression culturelle et ludique.

Jeux traditionnels, activités sportives, ateliers manuels, animations numériques, compétitions intellectuelles et activités récréatives rythmeront les différentes étapes du parcours.

Chaque ville deviendra ainsi un espace de rencontre et de découverte où les familles pourront partager des moments de détente tout en s'appropriant les richesses culturelles et touristiques de leur région.

Selon le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, la portée de cette initiative dépasse largement le simple cadre du divertissement. « La Caravane Vacances Loisirs est bien plus qu'un divertissement : elle est une pédagogie de la citoyenneté et une célébration de notre patrimoine », affirme-t-il.

Les loisirs comme moteur du développement territorial

La Caravane Vacances Loisirs s'inscrit également dans une stratégie nationale visant à promouvoir les territoires et à stimuler les économies locales.

En multipliant les activités de proximité, la Direction générale des Loisirs entend renforcer l'attractivité des villes hôtes, encourager les initiatives locales et susciter l'émergence de nouveaux acteurs dans un secteur en pleine expansion.

L'enjeu est également de consolider l'industrie des loisirs comme un moteur de croissance et d'employabilité au sein de l'écosystème touristique national.

À travers cette initiative itinérante, les autorités entendent contribuer au renforcement de l'unité nationale tout en préparant l'avenir d'un tourisme plus inclusif et plus durable.

À quelques semaines de la rentrée scolaire, la caravane entend ainsi semer, dans chacune des douze villes traversées, des graines de mémoire, d'espérance et de cohésion sociale. Une manière de rappeler que les loisirs ne sont pas un luxe, mais un droit auquel chaque citoyen doit pouvoir accéder.

En filigrane, c'est toute la vision d'une Côte d'Ivoire plus attractive, plus inclusive et résolument tournée vers l'objectif d'intégrer le cercle des cinq premières destinations touristiques africaines à l'horizon 2030.