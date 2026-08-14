Cote d'Ivoire: Autoroute de Grand-Bassam - Un véhicule percute un poteau électrique et fait 11 victimes

Parcourant l'autoroute Abidjan - Grand-Bassam, un véhicule de transport en commun a percuté un poteau électrique après une crevaison, le vendredi 14 août 2026.

Cet accident a fait onze victimes, dont deux femmes. Présents sur les lieux pour porter secours aux victimes, les pompiers civils de Grand-Bassam ont pris en charge sept d'entre elles.

Ces dernières ont été évacuées vers l'établissement public hospitalier départemental de Grand-Bassam.

Les sapeurs-pompiers militaires, quant à eux, se sont occupés des quatre autres victimes avant de les évacuer vers le Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville.