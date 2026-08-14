Cote d'Ivoire: Inclusion financière - : Le Trésor Public lance une campagne de promotion de la bancarisation et de l'assurance

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique organise, du 16 août au 5 septembre 2026, une campagne de sensibilisation et de promotion de la bancarisation, de l'assurance et de l'inclusion financière dans trois régions de la Côte d'Ivoire, à savoir le Kabadougou, le N'Zi et le Sud-Comoé, autour du thème : « Des services financiers qui répondent aux besoins des populations ».

Le lancement officiel s'est déroulé ce jeudi 13 août 2026, à la salle de réunion du premier sous-sol de l'immeuble SOGEFIHA, Abidjan-Plateau.

Représentant le Directeur Général du Trésor Public, M. AHOUSSI Arthur Augustin Pascal, le Directeur Général adjoint, M. SANOGO Bafétégué a indiqué que cette campagne vise à amener les services bancaires, les produits d'assurance et la microfinance au plus près des ménages, des coopératives agricoles et des très petites entreprises.

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Justifiant le choix des localités retenues pour la campagne au titre de l'année 2026, le DGA a exposé les principales difficultés qui freinent l'inclusion financière dans lesdites localités. Il ressort que dans le Kabadougou (Odienné), le taux de bancarisation au sens strict demeure nettement inférieur à la moyenne nationale, en raison notamment d'un déficit d'infrastructures physiques et d'une connaissance encore limitée des produits bancaires de base. Dans le N'Zi (Dimbokro), le DGA a relevé la faiblesse des taux de bancarisation, tant au sens strict qu'au sens élargi.

Cette situation pourrait s'expliquer, selon lui, par un sous-équipement en points de services financiers décentralisés, ainsi que par la faible pénétration des services de microfinance et d'assurance auprès des femmes et des producteurs.

S'agissant du Sud-Comoé (Aboisso), il a souligné que, malgré le dynamisme des activités commerciales et agricoles, l'utilisation des services financiers formels reste inférieure au niveau national. Cette situation serait notamment liée à la persistance de tontines informelles, qui ne présentent pas toujours les garanties de sécurité nécessaires. «

Notre objectif est de susciter l'ouverture effective de comptes, de sécuriser l'épargne des ménages et de vulgariser les produits d'assurance dans le Kabadougou, le N'Zi et le Sud-Comoé », a-t-il souligné. Le Trésor Public entend recueillir les attentes des acteurs, faire connaître les services financiers de base et innovants, et vulgariser les démarches d'indemnisation en matière d'assurance.

Il s'agit également de présenter les entités de supervision du secteur financier, notamment la Direction des Établissements de Crédit et des Finances extérieures (DECFinEx), la Direction des Systèmes Financiers Décentralisés (DSFD), la Direction des Assurances (DA), et de faire connaître le dispositif de traitement des réclamations.