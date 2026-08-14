Cote d'Ivoire: Un consulat honoraire inauguré à N'Zérékoré pour renforcer la coopération bilatérale

La République de Côte d'Ivoire a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de ses relations d'amitié, de fraternité et de coopération avec la République de Guinée. Le jeudi 13 août 2026, les autorités ivoiriennes ont procédé à l'inauguration officielle du consulat honoraire de Côte d'Ivoire à N'Zérékoré, en Guinée forestière.

La cérémonie a été présidée par Son Excellence Issifou Coulibaly, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès de la République de Guinée. Elle s'est déroulée en présence du gouverneur de la région administrative de N'Zérékoré, le colonel Moussa Condé, ainsi que de nombreuses autorités administratives, politiques, militaires, religieuses et coutumières.

Après une visite de courtoisie au gouvernorat, la délégation s'est rendue au siège du nouveau consulat honoraire pour la cérémonie officielle d'inauguration. Celle-ci a été marquée par la lecture de l'exequatur, suivie de l'installation de Fousseni Diakité dans ses fonctions de consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire à N'Zérékoré.

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Dans son intervention, le nouveau consul honoraire a prêté serment, s'engageant à exercer sa mission avec loyauté, dévouement et sens du devoir.

« Je promets de servir la Côte d'Ivoire avec honneur, fidélité et dévouement ; de me conduire en digne représentant de la République de Côte d'Ivoire et d'assurer avec loyauté les charges de ma fonction de consul honoraire ; de veiller, en tout lieu et en tout temps, à la sauvegarde des intérêts et de l'image de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à son rayonnement », a déclaré Fousseni Diakité.

Il a également souligné que cet engagement constitue pour lui « une boussole » dans l'exercice de ses responsabilités et un rappel permanent du devoir qui lui incombe envers la Côte d'Ivoire et ses ressortissants.

Le consulat honoraire de N'Zérékoré exercera ses missions conformément aux orientations de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée. Son action visera notamment à renforcer les relations économiques et culturelles entre les deux pays, à rapprocher davantage les peuples ivoirien et guinéen et à contribuer au développement de la coopération bilatérale.

Prenant à son tour la parole, l'ambassadeur Issifou Coulibaly a rappelé la profondeur des liens qui unissent la Côte d'Ivoire et la Guinée. « La Côte d'Ivoire et la Guinée entretiennent des relations qui vont bien au-delà de la coopération diplomatique classique. Ici, à N'Zérékoré, cette fraternité se vit au quotidien à travers les familles, les échanges commerciaux, les activités économiques et les liens culturels qui rapprochent nos peuples », a-t-il indiqué.

Selon le diplomate ivoirien, l'installation d'un consul honoraire à N'Zérékoré traduit la volonté de l'État ivoirien de se rapprocher davantage de ses ressortissants, de faciliter leur accès aux services consulaires et de renforcer le dialogue avec les autorités et les populations locales.

Cette représentation consulaire, a-t-il conclu, illustre l'ambition de la Côte d'Ivoire de mettre la diplomatie au service des citoyens, tout en consolidant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent Abidjan et Conakry.