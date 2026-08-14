Afrique: Académie libérienne des sciences - Le Pr Balla Diop Ngom de l'Ucad nommé Fellow

Le professeur Balla Diop Ngom, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et techniques (Fst) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a été nommé Fellow de la Liberia Academy of Sciences (Las). Cette distinction vise notamment à renforcer les échanges scientifiques et la coopération académique entre le Liberia et les réseaux scientifiques africains.

Professeur titulaire des universités, le Pr Balla Diop Ngom est directeur du Laboratoire de photonique quantique, énergie et nanofabrication de la Fst de l'Ucad. Il est également vice-président de l'Académie africaine des sciences (Aas).

Dans un message adressé au chercheur sénégalais, l'Académie libérienne des sciences l'informe que son Conseil d'administration a approuvé sa nomination en qualité de Fellow et l'invite à accepter cette distinction.

À travers cette nomination, l'institution entend contribuer à la construction d'une communauté scientifique plus forte au Liberia, en favorisant les échanges de recherche, le dialogue interdisciplinaire, la coopération internationale et un accès élargi à l'expertise académique.

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« À long terme, notre objectif est de permettre aux connaissances scientifiques de contribuer plus directement à l'éducation, à la santé, aux technologies, à la résilience environnementale et au développement national », explique l'Académie.

Elle souligne également l'élection du Pr Ngom comme Fellow de l'Académie africaine des sciences, estimant que cette reconnaissance par ses pairs constitue un élément supplémentaire justifiant son invitation.

Une expertise dans les matériaux et l'énergie solaire

Les travaux de recherche du Pr Balla Diop Ngom portent notamment sur les nanomatériaux, les couches minces et les matériaux destinés aux applications dans le domaine de l'énergie solaire. Selon l'Académie libérienne, ces recherches ont contribué au développement des sciences avancées des matériaux en Afrique de l'Ouest.

La combinaison entre physique fondamentale et applications dans les énergies renouvelables est jugée particulièrement pertinente pour les pays souhaitant développer leurs capacités technologiques.

Son expertise pourrait ainsi contribuer au renforcement de la physique des matériaux, de la recherche sur l'énergie solaire et de la formation avancée aux techniques de laboratoire au Liberia. Elle pourrait également faciliter la mise en relation de jeunes physiciens libériens avec les réseaux régionaux de nanosciences.

L'Académie souhaite transformer cette reconnaissance académique en une coopération scientifique concrète. Le nouveau Fellow sera notamment invité à apporter ses idées, à participer à des événements académiques, à partager des travaux de recherche pertinents et à soutenir, lorsque cela est possible, la coopération avec les institutions scientifiques libériennes.

Le Pr Ngom accepte la distinction

Le Pr Balla Diop Ngom a accepté cette distinction, remerciant l'Académie libérienne des sciences pour cette « prestigieuse invitation » et pour la confiance placée en sa personne par son Conseil d'administration.

« Je suis heureux et profondément honoré d'accepter l'invitation à devenir Fellow de la Liberia Academy of Sciences. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance pour cette distinction ainsi que pour l'attention portée à mes travaux académiques et au développement des capacités scientifiques en Afrique de l'Ouest », a-t-il déclaré.

Le chercheur sénégalais s'est dit particulièrement encouragé par la vision de l'Académie libérienne, axée sur le renforcement de la collaboration scientifique, le dialogue interdisciplinaire, les échanges de recherche et la coopération internationale.

Il entend, en fonction de ses disponibilités et de ses domaines d'expertise, contribuer aux initiatives portant sur les sciences des matériaux, la recherche sur l'énergie solaire, la formation avancée aux techniques de laboratoire et l'accompagnement des jeunes scientifiques libériens.

En tant que vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de l'Académie africaine des sciences, Balla Diop Ngom voit également dans ce Fellowship une occasion de renforcer les liens scientifiques et de promouvoir davantage la collaboration entre institutions et chercheurs africains.

Il se dit enfin disposé à collaborer avec la Liberia Academy of Sciences afin de contribuer au développement de la science, de la technologie et de l'innovation au Liberia et sur le continent africain.