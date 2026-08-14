Sénégal: Commune de Yoff - 22 Asc bénéficient d'une subvention de 11 millions F CFA

Au titre des saisons 2024 et 2025, la mairie de Yoff a procédé, jeudi, à la remise officielle des subventions destinées aux 22 associations sportives et culturelles (Asc) de la commune. Le montant total de la subvention est estimée à 11 millions F CFA.

La mairie de yoff a procédé, jeudi, à la remise officielle des subventions de l'année 2024 et 2025 pour les associations sportives et culturelles (Asc) de la commune. La municipalité a ainsi décaissé une enveloppe de 11 millions F CFA pour les 22 Asc. Ce qui se chiffre à un montant de 500 000 F CFA pour chaque Asc.

En effet, la rencontre a été marquée par plusieurs signatures de convention entre la mairie et les représentants des associations sportives et culturelles. Dans ce sillage, il s'agit pour l'autorité municipale, de travailler en parfaite synergie avec les mouvements associatifs afin qu'ils puissent imprimer leur marque dans le développement de leur localité à travers des actions communautaires et, entre autres, initiatives locales dans plusieurs domaines.

Réorienter et de restructurer la vie publique

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Selon Seydina Issa Laye Samb, maire de Yoff, cett subvention traduit la volonté de la commune de continuer à soutenir les missions sportives et éducatives, sociales et communautaires des Asc. Ainsi, l'édile a exprimé son ambition de réorienter et de restructurer la vie publique accordée aux associations communautaires. En outre, il a appelé aux membres des Asc à oeuvrer activement dans le développement de la localité, car, a-t-il dit, la jeunesse constitue la pièce maîtresse pour incarner un changement de paradigme.

» Les conventions de partenariat que nous allons signer traduisent une nouvelle orientation qui met la jeunesse au coeur de nos actions. La Commune apportera annuellement un appui financier, matériel et formatif. Effectivement, il faudrait renforcer les capacités de cette jeunesse. Il faut que la jeunesse soit bien outillée afin qu'elle puisse faire face aux défis du Sénégal de demain » a souligné le maire de Yoff. À ce titre, il estime que les Asc doivent devenir de véritables leviers du développement de l'économie locale.

En outre, le maire de la commune de Yoff a lancé un appel à la » Non violence » aux représentants des Asc qui, pour lui, doivent être des ambassadeurs pour appeler les jeunes à l'apaisement.

El Hadji Malick Samb, vice président de la zone 6 de Yoff, a exprimé un satisfécit par rapport à la subvention aux Asc. Afin de promouvoir la paix dans le milieu sportif à Yoff, il a fait savoir que des campagnes de sensibilisation ont été menées dans les quartiers pour conscientiser les populations.

Au delà l'aspect sportif et culturel, il a, en outre, appelé les Asc à impulser une nouvelle dynamique qui pourrait impacter le développement local, notamment dans la santé, l'environnement etc.