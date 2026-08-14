Sénégal: Tivaouane - Vers l'initiative « Une Dahira, une activité économique » pour transformer la solidarité en opportunités

La Cellule Zawiya Tijjaniya (Cezat) et le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire veulent faire des dahiras des espaces de création d'activités génératrices de revenus et d'emplois, à travers l'initiative « Une Dahira, une activité économique ».

Une délégation de la Cezat, conduite par son président, Abdou Hamid Sy, a été reçue par le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire pour échanger sur cette initiative, lancée en prélude au Gamou 2026 de Tivaouane.

La délégation comprenait notamment Astou Sy, présidente de la Commission Entrepreneuriat, son adjoint Cheikh Omar Ndiaye, Diakoula Cissé, responsable de la Communication, et Sidi Sall, président de la Commission Sociale.

L'initiative vise à s'appuyer sur les quelque 300 dahiras affiliés à la Cezat pour les accompagner dans la création d'activités économiques pérennes, notamment au profit des jeunes et des femmes.

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Pour ses promoteurs, les dahiras disposent d'un important capital social fondé sur la confiance, la solidarité, l'organisation et la mobilisation communautaire. Ces ressources pourraient être mises au service de l'autonomisation économique et du développement local, sans remettre en cause la vocation spirituelle et sociale de ces organisations.

La Commission Entrepreneuriat de la Cezat entend notamment accompagner les dahiras dans leur transformation en « Coopératives Productives-Solidaires », capables de développer des activités génératrices de revenus et de créer des emplois.

Cette démarche devrait s'appuyer sur plusieurs leviers, dont l'épargne communautaire, l'accès au financement, la formalisation des activités, l'accompagnement entrepreneurial et le renforcement des capacités.

L'objectif est de favoriser l'émergence de modèles économiques durables, au-delà des grands rendez-vous religieux, afin de permettre aux communautés de tirer des revenus pérennes de leurs activités.

Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a salué cette initiative, qui s'inscrit dans sa réflexion sur la contribution des organisations communautaires au développement économique et dans le prolongement des échanges avec les familles religieuses autour de la philanthropie religieuse.

Le département ministériel a également annoncé la préparation prochaine d'une convention-cadre destinée à favoriser un financement durable des projets portés par les dahiras.

Une étape importante de cette collaboration est prévue lors du Gamou 2026 de Tivaouane, avec l'organisation d'un panel sur le thème : « Comment les organisations communautaires de base peuvent devenir des incubateurs de PME et de richesses locales ? Le cas des dahiras ».