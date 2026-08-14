Congo-Kinshasa: Un incendie prive près de 300 artisans de leur centre de formation et ateliers de travail

Près de 300 artisans encadrés par la Confédération du monde de l'artisanat (CMA) se retrouvent sans espace de travail après l'incendie qui a ravagé leur centre dans la soirée du jeudi 13 août sur l'avenue Industrielle, à Bukavu, au Sud-Kivu. Le sinistre a détruit 64 ateliers et occasionné des pertes estimées à plus de 700 000 dollars américains, selon les responsables de la structure.

D'après plusieurs sources locales, ce centre constituait un cadre de formation et d'apprentissage pour des centaines de personnes, notamment des femmes, des jeunes filles, des enfants en situation de rue ainsi que d'autres personnes vulnérables. Différents métiers y étaient enseignés, notamment la menuiserie, la mécanique, le garnissage, l'électricité et plusieurs autres filières artisanales.

Très affecté par cette catastrophe, le responsable de la CMA Bukavu, Bwami Dieudonné, affirme que le feu est parti d'une habitation voisine avant de se propager rapidement aux installations du centre.

Selon lui, les dégâts sont considérables et risquent d'avoir de lourdes conséquences sociales pour les bénéficiaires qui dépendaient de ces activités pour leur subsistance.

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« Nous avons tout perdu. Nos ateliers sont entièrement calcinés. Nous encadrons des enfants en situation de rue, des filles, des femmes et plusieurs autres catégories de personnes vulnérables. Nous demandons aux autorités provinciales et nationales de nous venir en aide. Beaucoup de familles risquent de se retrouver dans une situation très critique et les moyens de subsistance deviendront difficiles. Nous avons besoin d'un appui financier et matériel pour relancer nos activités », a-t-il plaidé.

Fondée en janvier 1989, la Confédération du monde de l'artisanat de Bukavu a pour mission de soutenir, regrouper et défendre les intérêts des artisans de la ville et de ses environs. Cet incendie est le quatrième à frapper ce centre depuis 2018, un nouveau coup dur pour cette organisation qui joue un rôle important dans l'insertion socio-professionnelle de nombreuses personnes vulnérables de la région.