Congo-Kinshasa: L'armée repousse une incursion attribuée aux ADF à Mambasa

Une incursion attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) a été signalée dans la soirée du jeudi 13 août à la périphérie de Mambasa-centre, en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. L'intervention rapide des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les Casques bleus de la MONUSCO, a permis de repousser les assaillants après plusieurs échanges de tirs.

Selon des sources locales, il était environ 20 heures lorsque des détonations ont été entendues dans le quartier Arua 2, situé à près de quatre kilomètres du centre de la cité. Des combattants présumés ADF auraient tenté de s'infiltrer dans cette zone considérée comme l'un des points d'accès à Mambasa-centre.

Alertées, les FARDC ont rapidement déployé des renforts sur place. Un activiste des droits de l'homme présent dans la cité affirme avoir observé plusieurs véhicules militaires prendre la direction du quartier visé. Selon cette même source, des engins de la Brigade d'intervention de la MONUSCO ont également assuré le transport de militaires vers la ligne de front.

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Des échanges de tirs à l'arme lourde et légère ont ensuite été entendus pendant plusieurs minutes, semant la psychose au sein de la population. Craignant pour leur sécurité, de nombreux habitants des quartiers Dar-Es-Salam, Afrique du Sud, Hewa Bora et Zunguluka ont quitté précipitamment leurs domiciles pour rejoindre des zones jugées plus sûres.

Plusieurs familles se sont notamment regroupées aux abords du rond-point de Mambasa-centre, tandis que d'autres ont trouvé refuge auprès de proches. Cette nouvelle alerte sécuritaire a ravivé les inquiétudes des habitants, confrontés depuis plusieurs années aux menaces récurrentes des groupes armés opérant dans la région.

D'après des témoignages recueillis sur place, le calme serait revenu quelques minutes après le début des affrontements, à la suite du repli des assaillants. Aucune information officielle ne permet toutefois, pour l'instant, de préciser les circonstances exactes de cette incursion ni l'ampleur des combats.

Ce vendredi matin, plusieurs véhicules des forces de sécurité demeuraient visibles sur les principales artères de Mambasa-centre, signe du maintien d'un dispositif de vigilance renforcé.

Jusque ce vendredi après midi, aucun bilan officiel concernant d'éventuelles pertes humaines ou matérielles n'a encore été communiqué par les autorités militaires ou administratives locales. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la zone afin d'écarter tout risque d'une nouvelle attaque.