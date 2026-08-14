Sénégal: Air Sénégal - Perturbations opérationnelles liées aux conditions météorologiques

14 Août 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par La rédaction

La compagnie Air Sénégal informe ses passagers qu'en raison de conditions météorologiques défavorables, le vol HC216 Conakry-Dakar, dans la nuit du jeudi au vendredi 14/08/2026, a dû être dérouté vers Nouakchott.

Cette décision, prise pour des raisons de sécurité et conformément aux procédures opérationnelles en vigueur, est directement liée aux conditions météorologiques et est indépendante de la volonté de la compagnie.

Les équipes d'Air Sénégal SA sont pleinement mobilisées et mettent tout en oeuvre afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais et de limiter autant que possible les conséquences pour les passagers concernés.

Air Sénégal SA tient à présenter ses sincères excuses aux passagers impactés pour les désagréments occasionnés et les remercie pour leur compréhension, leur patience et leur confiance.

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La Direction générale de la compagnie rappelle que la sécurité des passagers et des équipages demeure sa priorité absolue et continuera à communiquer toute information utile concernant l'évolution de la situation.

A propos d'Air Sénégal

Créée en 2016, Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018, la compagnie ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l'Afrique de l'Ouest s'appuyant sur son hub principal de l'Aéroport international Blaise Diagne à Dakar. La compagnie se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes domestiques, régionales qu'internationales afin de contribuer à la croissance de l'aviation civile africaine.

Contact presse :

babou.diallo@airsenegalsa.sn

Tel : 77 320 68 47/788931269

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