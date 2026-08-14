Afrique: Munsoo Kurrimbaccus - «La diplomatie ne concerne pas uniquement les gouvernements, elle concerne les peuples»

À l'occasion de la fête de l'Indépendance du Pakistan, le 79e, le haut-commissaire de Maurice, Munsoo Kurrimbaccus, revient sur la ferveur qui gagne le pays à l'approche du 14 août et évoque les perspectives pour renforcer les liens entre Maurice et le Pakistan.

Comment se déroulent les célébrations de la fête de l'Indépendance du Pakistan cette année ? Quelle est l'ambiance qui règne dans le pays à l'approche du 14 août ?

À l'approche du 14 août, le Pakistan change de visage. Dans les rues, les marchés, les foyers et les espaces publics, l'effervescence monte progressivement. La fête de l'Indépendance n'est pas vécue comme un simple jour férié. C'est un rendez-vous profondément patriotique et émouvant, qui se prépare bien avant le jour J. Partout, le vert et le blanc du drapeau national s'affichent fièrement. Sur les toits, les balcons, devant les commerces, dans les bureaux et sur les bâtiments publics, les drapeaux pakistanais prennent place.

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De nombreuses familles en installent un sur le toit de leur maison. Les voitures se parent elles aussi des couleurs nationales, tandis que de petits drapeaux fleurissent sur les motos et aux fenêtres. Dans les rues, les enfants, eux, arborent fièrement les couleurs de leur pays. À Islamabad, comme dans les autres grandes villes, le spectacle est particulièrement saisissant. Les routes, les rondspoints et les principaux bâtiments se mettent à l'heure du 14 août, illuminés aux couleurs nationales.

Mais derrière ce décor haut en couleur, il y a surtout une forte fierté nationale. Pour de nombreux Pakistanais, le 14 août est l'occasion de rendre hommage à la génération fondatrice, de mesurer le chemin parcouru depuis la création du pays et de se tourner vers l'avenir avec espoir. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la manière dont cette ferveur traverse les générations. Enfants, adolescents, parents et grands-parents prennent part aux célébrations. Le 14 août est véritablement une fête qui rassemble toute la nation.

Quelles sont les principales activités et initiatives organisées à travers le pays pour marquer cette journée ? Y a-t-il des traditions ou des manifestations particulières qui vous ont particulièrement marqué ?

Les célébrations commencent bien avant le 14 août. Les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et les institutions privées organisent de nombreuses activités, notamment des cérémonies de lever du drapeau, des programmes culturels, des chants patriotiques, des débats, des expositions et des activités sportives. Le matin de la fête de l'Indépendance, le drapeau national est officiellement hissé dans les principales institutions, au son de l'hymne national. Les chaînes de télévision et de radio consacrent également de nombreux programmes à l'histoire du pays, à sa culture, à ses héros nationaux et à ses réalisations.

Il existe également une célébration populaire très visible. Une tradition qui m'a particulièrement touché est la participation des enfants. Leur enthousiasme est communicatif. Ils agitent les drapeaux, entonnent des chants patriotiques et parlent avec une grande fierté du Pakistan. Pour eux, la fête de l'Indépendance est à la fois une célébration et une occasion d'exprimer leur amour pour leur pays.

J'ai également été frappé par la manière dont le patriotisme s'exprime à travers la musique. Les chants nationaux, ou milli naghma, occupent une place particulière dans les célébrations. Ils créent un lien émotionnel très fort, car ils rappellent l'histoire du pays, ses aspirations.

En tant que haut-commissaire de Maurice au Pakistan, comment participez-vous, ainsi que le haut-commissariat, aux festivités ? Des activités particulières sont-elles prévues pour marquer cette occasion ?

Je considère comme un privilège de partager cette importante occasion nationale avec le peuple et le gouvernement du Pakistan. Le haut-commissariat se joindra à la communauté diplomatique pour adresser ses plus chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux au gouvernement et au peuple pakistanais à l'occasion de cette importante célébration. Nous saisissons également cette occasion pour réaffirmer l'amitié et la bonne volonté qui existent entre Maurice et le Pakistan.

Les enfants sont les plus enthousiastes à fêter l'Indépendance du Pakistan, parés aux couleurs du pays, entonnant des chants patriotiques.

Pour moi personnellement, la fête de l'Indépendance revêt une signification particulière, car notre participation ne relève pas simplement du protocole diplomatique. C'est une expression d'amitié et elle réaffirme le respect que Maurice porte au Pakistan et à son peuple. Je crois également que la diplomatie repose avant tout sur les peuples. Les fêtes nationales offrent aux diplomates l'occasion d'aller au-delà des réunions officielles et de découvrir la culture, les traditions et les émotions du pays dans lequel ils servent.

La fête de l'Indépendance est aussi l'occasion de mettre en avant les relations entre les deux pays. Qu'est-ce que ces célébrations vous permettent de constater sur les liens entre Maurice et le Pakistan et quelles perspectives voyezvous pour renforcer davantage ces relations ?

Les célébrations nous rappellent que les relations entre Maurice et le Pakistan reposent sur des fondements humains et historiques. Nos deux pays entretiennent des liens importants à travers leurs populations, leur expérience commune en tant que pays en développement, leur appartenance au Commonwealth et leur engagement en faveur de la coopération Sud-Sud.

Il existe également de nombreuses possibilités de renforcer nos liens dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement, du tourisme, de la culture, de la coopération maritime, de la technologie et des échanges entre les peuples. Je vois un potentiel considérable pour faire évoluer notre relation, traditionnellement amicale, vers un partenariat encore plus dynamique et mutuellement bénéfique.

Maurice peut servir de pont entre le Pakistan et l'Afrique, tandis que le Pakistan, avec son vaste marché, sa position stratégique et ses capacités économiques et technologiques en pleine croissance, offre d'importantes possibilités à Maurice. Nous devons encourager davantage d'interactions entre nos universités, nos milieux d'affaires, nos secteurs touristiques, nos institutions culturelles et notre jeunesse.

Les célébrations du 14 août nous rappellent également quelque chose de très important : la diplomatie ne concerne pas uniquement les gouvernements. Elle concerne les peuples, l'histoire, la culture et le respect mutuel. Lorsque je vois des familles pakistanaises installer le drapeau national sur leurs toits, des enfants agiter des drapeaux depuis les voitures et des communautés entières se rassembler pour célébrer, je vois un profond attachement à l'identité nationale. Ce sentiment est universel. Les Mauriciens le comprennent, car nous avons nous aussi notre propre expérience forte de l'indépendance et de la construction de la nation.

Pour moi, c'est l'un des plus beaux ponts entre Maurice et le Pakistan. Nous sommes géographiquement éloignés, mais nous comprenons la signification de la liberté, la valeur de l'Indépendance et la responsabilité de construire un avenir meilleur pour les générations qui nous suivront. Alors que le Pakistan célèbre sa fête de l'Indépendance, je souhaite donc adresser, au nom de Maurice, mes voeux les plus chaleureux au peuple pakistanais. Puisse le pays continuer à avancer dans la paix et puisse l'amitié entre Maurice et le Pakistan se renforcer davantage.