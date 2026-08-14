Sénégal: Pape Thiaw réclame plus de 420 millions FCFA à la FSF au titre de ses émoluments impayés (Avocat)

Dakar — Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw réclame à la Fédération sénégalaise de football (FSF) le paiement de 423,8 millions de francs CFA au titre de salaires, primes, indemnités et frais impayés, selon une mise en demeure adressée à la Fédération par son avocat, Me Guédel Ndiaye.

Dans une correspondance adressée au président de la FSF, dont l'APS a obtenu copie, Me Guédel Ndiaye indique que son cabinet a été chargé par Pape Bouna Thiaw de défendre ses intérêts dans le cadre d'un différend portant sur le non-paiement de ses émoluments.

L'avocat précise toutefois que son client lui a demandé, "avant toute chose", d'explorer avec la FSF la possibilité d'un règlement amiable du différend.

Selon Me Ndiaye, Pape Bouna Thiaw et la Fédération sénégalaise de football sont liés par un contrat de travail à durée déterminée de 36 mois, courant du 1er mars 2026 au 28 février 2029.

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Il affirme que ce contrat prévoit une rémunération mensuelle nette de 30 millions de francs CFA, avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2026, les arriérés devant être versés concomitamment à la signature du contrat.

L'avocat soutient toutefois que son client "n'aurait perçu aucun salaire depuis mars 2026 et qu'il n'aurait également reçu ni la prime de signature ni la prime spéciale prévues par le contrat".

Le conseiller de Pape Thiaw affirme, en outre, que le technicien sénégalais a "dû avancer personnellement des frais liés à une tournée effectuée du 11 au 19 avril 2026. La facture correspondante, accompagnée de ses justificatifs, aurait été transmise à la FSF depuis mai 2026 et resterait, selon lui, impayée".

Le montant global de 423 820 300 francs CFA réclamé par l'avocat comprend notamment "180 millions de francs CFA au titre des salaires de mars à août 2026, ainsi que des sommes relatives aux primes de signature et spéciale, aux frais engagés, à l'indemnité de logement et au forfait carburant".

La réclamation porte également, selon la correspondance, "sur 100 millions de francs CFA correspondant à des primes liées à la CAN et à la qualification à la Coupe du monde".

"Cette situation ne pouvant plus durer", Me Guédel Ndiaye invite le président de la FSF à procéder au règlement de la créance afin d'éviter, écrit-il, le recours à une procédure judiciaire.

L'avocat demande une réponse de la Fédération dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa correspondance.

Me Ndiaye précise enfin que sa lettre constitue une mise en demeure et qu'elle fait courir, selon lui, les intérêts attachés par la loi aux créances contractuelles.

La Fédération sénégalaise de football n'a pas encore réagi publiquement à cette mise en demeure.

Le 12 juillet dernier, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a annoncé avoir déclenché une procédure de licenciement du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Bouna Thiaw, ainsi que tous les membres de son staff technique.

Cette décision intervenait à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Le Sénégal avait mené au score jusqu'à la 86e mn avant d'être renversé par la Belgique (2-3).

À la suite de cette élimination, de nombreux supporters sénégalais ainsi que des observateurs ont mis en cause les choix tactiques du sélectionneur en fin de rencontre, estimant que les changements effectués ont contribué à déstabiliser la structure de l'équipe.

Le Sénégal avait auparavant terminé la phase de groupes avec deux défaites, face à la France (1-3) et à la Norvège (2-3). Il s'est qualifié pour les seizièmes de finale en tant que meilleur troisième suite à son large succès (5-0) contre l'Irak.

Les Lions ont remporté la CAN 2025 au Maroc.