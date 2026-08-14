Sénégal: L'État promet des réponses concrètes aux attentes des producteurs (Ministre)

Médina Yoro Foulah (Kolda) — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a réaffirmé à Médina Yoro Foulah (sud), la volonté de l'État du Sénégal de maintenir une politique de proximité active avec les producteurs et d'apporter des réponses concrètes aux attentes du monde rural.

Il intervenait jeudi lors d'une mission d'évaluation de la campagne agricole 2026-2027 dans la région de Kolda, à laquelle ont pris part des autorités locales et des producteurs.

"Cette visite s'inscrit dans le suivi des engagements pris par le chef de l'État. L'objectif est d'évaluer le niveau d'exécution des promesses et de tenir un langage de vérité sur ce qui peut être réalisé immédiatement et ce qui nécessite un travail conjoint", a-t-il expliqué.

Dressant un premier bilan de la campagne agricole en cours, le ministre s'est félicité de la mise en place et de la distribution des intrants (semences et engrais), jugée globalement satisfaisantes.

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Il a toutefois relevé les fortes préoccupations exprimées par les producteurs locaux relatives au manque d'équipements et de matériel agricole.

Pour apporter une réponse structurelle à cette problématique, le ministre a évoqué la mesure présidentielle d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le matériel agricole, une décision qualifiée d'historique qui vise à réduire les coûts de production et à soutenir le secteur.

Réaffirmant l'engagement des services de l'État et de l'administration territoriale, la tutelle a promis de traiter avec rigueur chaque doléance, notamment celles liées à l'aménagement des périmètres agricoles, à l'accompagnement des femmes et des jeunes, ainsi qu'à la création d'emplois locaux.

Au cours de sa visite, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a échangé avec les producteurs du département de Médina Yoro Foulah.