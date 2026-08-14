Sénégal: Kaolack - Le rituel ancestral 'Tourou Mbossé' perpétué dans les eaux du Saloum

Kaolack — Les descendants de Mbossé Coumba Djiguène, génie protecteur de la ville de Kaolack, accompagnés des habitants, ont perpétué au début de ce mois d'août, le rituel annuel ancestral dédié à cette figure emblématique de la tradition locale, sur le bras de mer de Koundame, un site naturel et culturel lié à l'écosystème du fleuve Saloum.

La cérémonie, organisée chaque année, en pleine saison de la pluie, a été marquée par des prières pour la paix, la cohésion sociale, la prospérité, l'abondance et un hivernage favorable.

Dans une atmosphère de ferveur et de recueillement, les descendants de Mbossé ont accompli les différentes étapes du "Tourou Mbossé", une pratique transmise de génération en génération.

"Ce que nous faisons aujourd'hui nous vient de nos ancêtres. Nous avons le devoir sacré de poursuivre cette mission", a affirmé Adja Arame Sall, présentée comme gardienne de la tradition.

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Selon elle, ce rituel est perpétué depuis plusieurs décennies à Kaolack, dans les eaux du Saloum, sur un site traditionnel appelé "Wakh Niominka", situé près du port et du marché aux poissons.

Un rituel transmis de génération en génération

Les récits familiaux établissent un lien entre Mbossé et une lignée issue de l'ancien royaume du Baol, dont certains descendants auraient migré vers le Saloum.

Ils rapportent qu'un ancêtre nommé Ndjira, arrivé avec ses troupeaux, aurait rencontré le Bour Saloum de l'époque, Mbengane Ndour, qui lui aurait accordé une partie du bras de mer du Saloum ainsi qu'une zone correspondant à l'actuel centre-ville de Kaolack.

"C'est à partir de cette période que les rites ont commencé, précisément au port de Kaolack, sur le site appelé berceau du Saloum (Wakh)", explique la gardienne de la tradition.

Elle souligne que le caractère sacré du "Tourou Mbossé" est réservé exclusivement aux membres de la famille.

La femme la plus âgée de la lignée conduit le rituel. En cas d'empêchement, notamment pour des raisons de santé, elle peut être remplacée par une autre femme de la famille.

"La lignée des femmes et petites-filles sont les seules ayants droit à ce traditionnel +Tourou Mbossé+ qui se pratique dans les eaux et non sur la terre ferme", précise-t-elle.

Des offrandes déposées dans les eaux

Le cérémonial comprend également des offrandes déposées dans les eaux du Saloum : "nak" blancs, galettes de riz, lait caillé et petites calebasses. Les jeunes filles avant la puberté portent les calebasses, tandis que les femmes âgées préparent les offrandes.

La gardienne de la tradition entre ensuite dans l'eau, accompagnée de quelques membres de la famille. Une partie des offrandes est versée dans le bras de mer, avant une séquence de prières, de voeux et de bain rituel.

Selon les organisateurs, ce bain constitue aussi un moment de purification pour des participants venus de diverses localités.

Des prières pour la paix et un bon hivernage

Au-delà de sa dimension culturelle et traditionnelle, le "Tourou Mbossé" constitue, pour les descendants, un moment de communion autour de voeux formulés pour la communauté, portant sur la paix, la cohésion sociale, la prospérité, l'abondance et un bon hivernage.

Selon les récits familiaux, Mbossé pourrait se manifester au cours de la cérémonie, son esprit étant symbolisé par le varan, considéré comme son totem.

Les organisateurs précisent que certains aspects du rituel demeurent confidentiels et transmis uniquement au sein de la famille.

Pour les descendants, la perpétuation du "Tourou Mbossé" contribue à préserver un patrimoine culturel et immatériel auquel ils accordent une place importante dans l'histoire et les traditions de Kaolack.