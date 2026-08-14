Sénégal: Ziarra Darou Salam Chérif - Le comité d'organisation préoccupé par la route et l'eau potable

La question de la route, ainsi que l'eau potable, la santé et la sécurité ont été au coeur des doléances soulevées lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée, vendredi, à la ziarra annuelle de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara prévue les 30 et 31 août à Darou Salam Cherif, dans le département de Bignona (sud).

"L'un des points les plus importants de la réunion a été la route Darou Salam Chérif-Kataba", a notamment indiqué le porte-parole de la famille, Cheikh Boune Aidara, avant d'évoquer la question de l'eau potable, de même que la santé et la sécurité.

"Ces derniers temps, le maire de cette commune a mobilisé des moyens pour réhabiliter ce tronçon de 11 km. Nous avons aussi interpellé le gouverneur sur ce point pour que l'AGEROUTE et l'armée puissent se joindre au maire afin qu'une solution transitoire soit trouvée avant la ziarra", a-t-il martelé.

Cheikh Boune Aidara s'est félicité de l'engagement pris par les chefs de service allant dans le sens de "faire plus que les années précédentes", en termes d'accompagnement et de logistique.

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"Sur le plan de la sécurité, les services ont annoncé que l'accompagnement nécessaire sera fait pour que les pèlerins venant de la Gambie, de la Guinée-Bissau et ailleurs puissent bénéficier d'une facilitation pour la traversée des points frontaliers à Séléti et à Mpack", a-t-il dit.

Prévue les 30 et 31 août, la ziarra de cette année porte sur la mise en exergue du leg de dévotion, de justice, de solidarité et de pardon de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara, a-t-on appris des organisateurs.

Des animations et des causeries vont rythmer cet événement religieux portant sur la fraternité religieuse, la jeunesse et la cohabitation positive, soulignent-ils.