Sénégal: Ziarra Darou Salam Chérif - Le comité d'organisation préoccupé par la route et l'eau potable

14 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La question de la route, ainsi que l'eau potable, la santé et la sécurité ont été au coeur des doléances soulevées lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée, vendredi, à la ziarra annuelle de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara prévue les 30 et 31 août à Darou Salam Cherif, dans le département de Bignona (sud).

"L'un des points les plus importants de la réunion a été la route Darou Salam Chérif-Kataba", a notamment indiqué le porte-parole de la famille, Cheikh Boune Aidara, avant d'évoquer la question de l'eau potable, de même que la santé et la sécurité.

"Ces derniers temps, le maire de cette commune a mobilisé des moyens pour réhabiliter ce tronçon de 11 km. Nous avons aussi interpellé le gouverneur sur ce point pour que l'AGEROUTE et l'armée puissent se joindre au maire afin qu'une solution transitoire soit trouvée avant la ziarra", a-t-il martelé.

Cheikh Boune Aidara s'est félicité de l'engagement pris par les chefs de service allant dans le sens de "faire plus que les années précédentes", en termes d'accompagnement et de logistique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Sur le plan de la sécurité, les services ont annoncé que l'accompagnement nécessaire sera fait pour que les pèlerins venant de la Gambie, de la Guinée-Bissau et ailleurs puissent bénéficier d'une facilitation pour la traversée des points frontaliers à Séléti et à Mpack", a-t-il dit.

Prévue les 30 et 31 août, la ziarra de cette année porte sur la mise en exergue du leg de dévotion, de justice, de solidarité et de pardon de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara, a-t-on appris des organisateurs.

Des animations et des causeries vont rythmer cet événement religieux portant sur la fraternité religieuse, la jeunesse et la cohabitation positive, soulignent-ils.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.