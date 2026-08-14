Afrique: Crise migratoire - 531 candidats à l'émigration irrégulière ont 'regagné volontairement' le Maroc, jeudi (Autorités)

Dakar — Au moins, 531 Marocains, candidats à l'émigration irrégulière, ont volontairement quitté l'enclave espagnole de Ceuta pour regagner leur pays jeudi, ont annoncé les autorités marocaines.

"Quelque 531 cas de retour volontaire de candidats à l'émigration irrégulière depuis Sebta ont été enregistrés durant la journée du jeudi 13 août", a notamment indiqué, vendredi, la MAP, l'agence officielle d'information du Maroc, citant des sources officielles.

Elle souligne que ce nombre important témoigne de la mobilisation des autorités marocaines face aux tentatives d'émigration irrégulière, traduisant l'engagement constant du Royaume à assumer pleinement ses responsabilités en matière de gestion des flux migratoires et de sécurisation de ses frontières.

Le Maghreb arabe presse signale que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour lutter contre les réseaux d'immigration irrégulière et de traite des êtres humains, prévenir les tentatives de franchissement illégal des frontières et assurer une gestion humaine, responsable et respectueuse de la dignité des personnes concernées.

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Citant le ministère de l'Intérieur, le média public marocain rapporte que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour faire face à toute tentative de passage illégal vers les villes de Sebta et Melillia et pour intercepter toute personne cherchant à y participer.

Dans une déclaration à la presse mercredi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a indiqué que les procédures judiciaires requises ont été engagées à l'encontre de toute personne dont l'implication dans des actes contraires à la loi est avérée, notamment celles qui incitent ou contribuent à l'organisation de ces tentatives.

Plusieurs milliers de migrants en provenance du Royaume du Maroc avaient réussi à la fin du mois de juillet à accéder grâce principalement à la nage à l'enclave espagnole de Ceuta. La quasi-totalité avaient par la suite regagné le Maroc.

La tentative d'accès au sol espagnol a été fatale à plusieurs d'entre eux, avec plus de 180 morts, selon les autorités espagnoles. La partie marocaine a officiellement dénombré onze décès.