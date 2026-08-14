Sénégal: Kaffrine - Vers un recensement des entreprises agricoles, culturelles et de transport

14 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Un recensement général des entreprises culturelles, agricoles et de transport est prévue dans la région de Kaffrine (centre), a annoncé vendredi Jean Paul Diagne, coordonnateur de l'unité de mise en oeuvre du Recensement général des entreprises au ministère de L'Economie, des Finances et du Plan.

"A Kaffrine, les échanges ont permis de mettre en avant plusieurs secteurs considérés comme prioritaires pour le recensement. Il s'agit notamment des entreprises agricoles et l'agrobusiness.

Le secteur du transport et les activités culturelles sont aussi concernés par ce recensement", a-t-il déclaré.

Il s'entretenait avec des journalistes au terme d'un Comité régional de développement, consacré à la sensibilisation sur le deuxième recensement général des entreprises présidé par l'adjointe au gouverneur, chargée du développement, Lala Camara en présence des différents acteurs territoriaux.

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Selon M. Diagne, cette opération est "capitale" pour disposer d'informations fiables sur le secteur privé et permettre aux pouvoirs publics de concevoir des politiques économiques adaptées aux réalités des territoires.

"Dix ans après le premier recensement des entreprise en 2016, nous sommes en train de tenir ce deuxième recensement pour pouvoir actualiser les données économiques sur les entreprises", a-t-il expliqué.

Le recensement permettra notamment de déterminer le nombre d'entreprises implantées dans chaque localité, leur répartition géographique et leur structure, mais également d'identifier les caractéristiques des acteurs du secteur privé, notamment la place des femmes dans l'activité économique, a-t-il ajouté.

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