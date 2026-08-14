Congo-Brazzaville: Force publique - Lutte contre le grand banditisme urbain

L'éradication du grand banditisme urbain est l'une des priorités prescrites à la force publique cette année par le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, qui s'exprimait à l'occasion du réveillon d'armes de fin d'année.

Saluant les efforts consentis par la force publique dans le cadre de l'éradication du grand banditisme dans le pays, le président de la République, évoquant la vie des Congolais, avait lancé un avertissement : « Nous ne permettrons plus jamais que des éléments hors la loi la perturbent, comme nous l'avons constaté ces dernières années, ces derniers mois. La force publique a la mission principale de maintenir ce climat de quiétude non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans l'ensemble du territoire national. Il en sera ainsi toute l'année 2026 et au-delà. C'est dans ses conditions que notre peuple pourra se mobiliser pour prendre part à l'effort de construction de notre pays.»

Selon le chef suprême des armées, la force publique a accompli cette mission avec bonheur et honneur. Les témoignages en provenance du peuple indiquent que ces actions ont été saluées. « Nous sommes heureux de voir que principalement à Pointe-Noire, à Brazzaville et même à l'intérieur du pays, la population a repris sa vie paisible (...) mais aussi aujourd'hui, les mamans sont heureuses de vendre leurs produits de jour comme de nuit », avait-il rappelé.

Dans ce même contexte, à l'occasion du 66e anniversaire de la création des Forces armées congolaises (FAC), le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, avait, sur les missions dévolues aux forces armées qui exigent une éthique républicaine pertinente, rappelé aux soldats, gendarmes et forces de sécurité intérieure que, sous chaque portion du territoire, la rigueur, l'endurance et l'opérationnalité doivent guider au quotidien les FAC afin d'exécuter, dans l'ordre, les hautes prescriptions et, surtout, de continuer à maintenir ces valeurs qui fondent l'action permanente, qui sont les piliers de la doctrine de sécurité. «C'est grâce à votre vigilance que le Congo demeure un havre de paix et de stabilité », avait-il poursuivi.

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De bonnes perspectives pour le pays

Pour Denis Sassou N'Guesso, les indices montrent que le Congo ira de l'avant. Il suffit, avait-il argumenté, de regarder l'engouement avec lequel les paysans se mobilisent pour relancer l'agriculture dans le pays. Un élan gigantesque qui prendra de plus en plus d'ampleur.

Revenant sur le rapport de mise en oeuvre des directives prescrites le 31 décembre présenté par le chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï, le chef de l'Etat a indiqué que ces orientations ont été exécutées dans un contexte national fait des difficultés multiples, et surtout financières.