Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe (3e tour préliminaire)

14 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, matches retour du troisième tour préliminaire

Nimègue se qualifie pour le tour suivant en disposant de l'Olympiakos (2-1, 0-0 à l'aller). Remplaçant, Brayann Pereira est entré à la 34e minute, en remplacement de Sandler, blessé. Il a été averti à la 88e minute.

En barrages, les Néerlandais affronteront les Norvégiens de Bodo/Glimt, sensations de la saison 2026 en Ligue des champions.

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Ligue Europa, matches retour du troisième tour préliminaire

Tenu en échec à domicile (1-1), le Gornik Zabrze est éliminé par les Hongrois de Ferencvaros, qui s'étaient imposés 1-0 à l'aller.

Remplaçant, Yvan Ikia Dimi est entré à la 89e minute.

C'est également terminé pour Pafos, contraint au nul 3-3 par le Red Bull Salzbourg (3-3), après une courte défaite initiale la semaine dernière (0-1).

Mons Bassouamina n'était toujours pas dans le groupe chypriote.

Les deux formations sont reversées pour le tour de barrage de la Ligue Europa Conférence.

Ligue Europa Conférence, matches retour du troisième tour préliminaire

Vainqueur à l'aller 2-0, l'Hapoel Tel Aviv se qualifie pour le tour de barrage malgré sa défaite 1-2 à Katowice, en Pologne. Fernand Mayembo était titulaire et capitaine dans les rangs israéliens.

Ça passe largement pour Drita qui étrille Tre Flori 5-0. Titulaire face à l'équipe de San Marin, Raddy Ovouka a donné une passe décisive à Nguena pour le 2-0 (41e min).

Le latéral gauche s'était déjà illustré avec un but lors de la victoire des Kosovars au match aller (4-1).

Qarabag écarte le Dynamo Kiev 2-0 (0-1 à l'aller). Ni Jérémie Gnali, absent du groupe, ni Pierre Mounguengue, resté sur le banc, n'ont joué.

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