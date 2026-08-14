Afrique de l'Ouest: BRVM - La société SICOR réalise la meilleure performance du marché des actions en fin de semaine

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 14 août 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre SICOR (Société Ivoirienne de Coco Râpé), qui s'active dans la transformation de noix de coco, a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,46%.

Le cours de cette valeur est passé de 9 380 FCFA la veille à 10 080 FCFA ce vendredi 14 août 2026, soit une augmentation de 700 FCFA. Les dernières informations financières rendu public par les dirigeants de la SICOR remonte au 31 décembre 2024 avec un résultat net après impôts déficitaire de 128,639 millions de FCFA contre un résultat net bénéficiaire de 19,245 millions de FCFA en 2023. La société n'a pas encore publiés ses résultats au titre des exercices 2025 et 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 10 080 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 7 850 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,13% à 5 840 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 5,01% à 23 493 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 3 150 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 37 250 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 1,14% à 28 670 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 0,95% à 3 660 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 0,75% à 2 635 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (moins 0,72% à 2 775 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,343 milliard de FCFA contre 3,752 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est accrue de 54,967 milliards, en passant de 19 135,033 milliards de FCFA la veille à 19 190 milliards de FCFA ce vendredi 14 août 2026.

Pour sa part, celle du marché des obligations connait une hausse de 4,893 milliards, se situant à 12 908,644 milliards FCFA contre 12 913,537 milliards FCFA la veille.

Les indices phares sont toujours en embellie. L'indice BRVM composite a enregistré une hausse de 0,29% à 497,65 points contre 496,22 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,44% à 237,61 points contre 236,58 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,10% à 182,42 points contre 182,23 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est accru de 0,60% à 376,45 points contre 374,20 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,29% à 199,32 points contre 198,75 points précédemment.