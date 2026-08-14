Congo-Brazzaville: Musique - Patrouille des stars en concert à Brazzaville

Kévin Mbouandé et son orchestre, Patrouille des stars, vont célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo avec le public, ce 15 août, dans la grande salle de l'établissement Makosophie, à Brazzaville. Ce concert s'inscrit dans le cadre des quatre dates fixées par cet établissement pour satisfaire les mélomanes.

Pour la consolidation de la rumba congolaise et de permettre aux amoureux de la bonne musique de passer les grandes vacances en beauté, l'établissement Makosophie avait programmé quatre dates pour des productions musicales, du 11 juillet au 15 août. La date du 15 août a été réservée à Kevin Mbouandé pour fêter le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo avec les mélomanes en début de soirée. Au cours de cette production scénique, lui et Patrouille des stars présenteront les morceaux de son album «Ligne rouge».

«Dans le cadre de l'exécution de notre plan d'action 2026 relatif à l'organisation de quarante-huit karaokés et live, nous avons pensé offrir à nos mélomanes le dix-septième concert avec "Eloko ya peuple", le 11 juillet dernier ; le dix-huitième avec Roga-Roga, le 19 juillet dernier; le dix-neuvième avec Djoson philosophe, le 25 juillet; et le vingtième avec Kevin Mbouandé, le 15 août.

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Pendant les grandes vacances, nous produirons plusieurs concerts afin de respecter notre programme d'organiser quarante-huit spectacles pour cette année. A cet effet, nous invitons toutes les couches à venir soutenir les artistes qui représentent aussi le flambeau national dans la salle de fêtes de l'établissement "Makosophie" situé au rond-point Moungali, derrière la station d'essence», avait fait savoir Bienvenu Okoma.

Cette logique d'organiser ces spectacles vise à renforcer la conservation des valeurs artistiques congolaises qui ont toujours fait leurs preuves depuis des générations, à l'instar des Bantous de la capitale jusqu'à ce jour.