Congo-Brazzaville: Fonds routier - Le budget rectificatif évalué à 27 milliards FCFA

Le comité de direction du Fonds routier a arrêté, le 11 août à Brazzaville, à l'issue de sa 24e session ordinaire, son budget rectificatif de l'année en cours en recettes et en dépenses à la somme de 27 milliards FCFA.

L'objectif de la session était d'évaluer les activités passées, d'analyser les résultats obtenus, de reconnaître les défis rencontrés et d'adopter les orientations nécessaires pour optimiser les performances du Fonds routier.

Outre le budget rectificatif, les administrateurs ont aussi délibéré quatre autres affaires. Ils ont notamment adopté le projet de procès-verbal du comité de direction du Fonds routier de la session ordinaire du 8 mai dernier, le projet portant l'approbation des comptes de l'exercice 2025 et le projet de programme d'actions rectificatif 2026.

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Pour rappel, cette structure est chargée de financer l'entretien et la préservation du réseau routier national. Le président du comité de direction, Yves Ickonga, a ainsi appelé à la clôture de la session et à accélérer les travaux dans tout le pays avant que les pluies ne commencent. « La qualité de notre réseau routier est un facteur essentiel du développement économique et social, de l'intégration nationale, de la mobilité des personnes et des biens ainsi et surtout du désenclavement de nos localités », a-t-il dit.