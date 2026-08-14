Congo-Brazzaville: Dossier 15 août /Deuxième édition de la Gfac - Des producteurs parlent

La deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo (Gfac) bat son plein. Chaque jour, acheteurs et visiteurs se bousculent pour le bonheur des exposants.

L'événement dont la clôture est annoncée pour le 20 août connaît un engouement sans précédent. Au septième jour, certains stocks sont presque vides. « Je compte rentrer demain puisque toute la marchandise a été achetée », a dit une exposante.

Chaque jour, des acheteurs prennent d'assaut les stands pour se procurer les produits locaux de leur choix. Dans la plupart des pavillons, seuls les sacs de foufou sont encore visibles, les autres produits se font de plus en plus rares. Président de la coopérative « Levons-nous pour le développement » du village d'Angama, dans le district de Lékana, département des Plateaux, Théophile Ngouolali est venu exposer la pomme de terre, le haricot, le foufou, le maïs et l'arachide.

Des produits qu'il a écoulés en moins d'une semaine. « Puisque le ministère nous a aidés pour le transport, nous avons vendu nos produits aux prix du terroir. Notre souhait est que le gouvernement puisse continuer à nous appuyer », a-t-il souhaité.

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Ingénieur des travaux agricoles, Aldej Gangara est responsable de la Zone agricole protégée de Ngo-Couraté. Travaillant en collaboration avec la Société agricole du Congo, il vend du riz naturel sorti des terres des Plateaux. D'après lui, le riz produit au Congo est différent de celui importé. « C'est une variété, une semence développée sur place. Sans vous donner les chiffres, nous avons déjà vendu au-delà de nos attentes. Le prix est très accessible, nous avons du riz ordinaire 25 kg à 12 000 FCFA et 12 kg à 7 000 FCFA. Les 5 kg du riz parfumé sont vendus à 6 000 FCFA. Nous avons déjà vendu au-delà de nos attentes », a-t-il commenté.

Bertrand Okana cultive l'igname à Gamboma, dans le département de la Nkéni-Alima, et transforme les tubercules de manioc en foufou. En une semaine, il a presque tout vendu. « Nous avions une grande quantité de marchandise, tout a été acheté. Par rapport à la première édition, il y a une grande mobilisation et la sensibilisation est bonne. Notre stand est devenu pratiquement vide, surtout que les produits étaient vendus à bon prix », a-t-il témoigné, suggérant aux autorités de sensibiliser les producteurs en amont afin d'éviter les ruptures de stocks avant la date de clôture.

Une initiative à pérenniser

Présente à la première édition, la Fondation Simon-Kimbangu est de nouveau au rendez-vous de Bambou Mingali. Elle propose le riz, le foufou et le maïs jaune, produits au Centre agricole pastoral de l'Eglise kimbanguiste à Kounzoulou.

Jean Bertin Bengangacha, responsable semences à Arysta Life Science Cameroon, a effectué le déplacement de la République du Congo. « Nous avons été invités à la Grande foire agricole du Congo et nous sommes très contents d'y être. C'est un plaisir, nous pensons introduire ce que nous faisons au Cameroun au Congo », a-t-il confié.

A travers son stand dans lequel se trouvent également quelques jeunes congolaises, Arysta Life Science Cameroon, spécialisé dans la production et la vente des produits agrochimiques et les semences améliorées, présente ses offres. « Nous avons exposé quelques-uns de nos produits, mais la partie la plus importante, c'est cette formation : expliquer aux gens qui nous sommes, nos produits, comment les utiliser. La deuxième édition représente pour nous une grande ouverture », a conclu Jean Bertin Bengangacha.