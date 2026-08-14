Togo: Des représentants du secteur pharmaceutique attendus à New Delhi

14 Août 2026
Togonews (Lomé)

Des responsables du secteur pharmaceutique togolais sont attendus du 7 au 9 septembre en Inde, pour la 2e édition du salon Pharma Machtech Labnext Expo.

L'ambassade indienne à Lomé voit dans cette participation togolaise une opportunité de renforcement de la coopération bilatérale.

On ignore toutefois le nombre de participants qui feront le voyage.

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Le salon , qui se tient à New Delhi, se décline en deux volets complémentaires : Pharma MachTech Expo, dédié aux machines pharmaceutiques et aux solutions d'emballage, et LabNext Expo, consacré aux instruments de laboratoire, aux équipements de diagnostic et aux technologies de recherche et développement. L'événement se tient en parallèle d'iPHEX, l'un des grands salons pharmaceutiques internationaux organisés en Inde.

Plus de 10 000 visiteurs et plus de 200 exposants sont attendus, sur une surface d'exposition dépassant 10 000 m². Le programme prévoit également plus de 500 rendez-vous d'affaires ciblés, des sessions de conférence, un forum des dirigeants (CEO Roundtable), des rencontres B2G (business-to-government), ainsi que des pavillons thématiques consacrés à l'innovation, à la R&D et à l'intelligence artificielle.

Pour encourager la participation internationale, l'EEPC India propose aux délégations étrangères sélectionnées un accompagnement complet : hébergement pris en charge pour trois nuits, soutien au billet d'avion selon les pays, rendez-vous B2B préprogrammés, accès gratuit à l'exposition et aux conférences, ainsi qu'un accompagnement logistique dès l'arrivée à l'aéroport, un dispositif dont pourraient bénéficier les participants togolais.

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