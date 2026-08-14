Congo-Kinshasa: 4 morts et des blessés dans des affrontements entre les FARDC et l'AFC/M23 à Kusisa, au Sud-Kivu

14 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

De violents affrontements opposent ce vendredi 14 août les Forces armées de la RDC (FARDC), appuyées par les combattants Wazalendo, aux rebelles de l'AFC/M23 à Kusisa, dans le groupement de Ziralo, territoire de Kalehe, au Sud-Kivu.

Selon des sources concordantes, les combats, qui se sont intensifiés depuis trois jours sur l'axe Igali, ont fait au moins quatre morts dont une mère et ses deux enfants. Quatre militaires congolais auraient également été blessés.

Après plusieurs semaines d'accalmie relative, les hostilités ont repris il y a plus d'une semaine dans cette partie du territoire de Kalehe.

L'armée congolaise affirme avoir repris le contrôle de plusieurs localités, notamment Chambombo, Shanje, Lumbishi, Kavumu-Luzirantaka et Numbi. Un calme précaire y est signalé.

De nouveaux déplacements de populations

Selon des sources locales et des acteurs de la société civile, l'intensification des affrontements provoque également de nouveaux déplacements. Des habitants des zones touchées fuient vers le territoire voisin de Masisi, dans le Nord-Kivu, pour échapper aux combats.

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