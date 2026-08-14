Congo-Kinshasa: Jujitsu - Christophe Mputu sollicite un appui pour préparer les athlètes au Championnat d'Afrique d'Alger

La République démocratique du Congo prendra part au Championnat d'Afrique de jujitsu, prévu du 15 au 20 septembre 2026 à Alger, en Algérie. À l'approche de cette compétition continentale, l'Association congolaise de jujitsu appelle les autorités du pays à soutenir la préparation des athlètes, notamment à travers le financement d'un stage à l'étranger.

Invité du magazine Okapi Sport jeudi 13 aout, Christophe Mputu, champion du monde dans la catégorie des moins de 94 kg, sacré le 1er août dernier à Abu Dhabi, a expliqué que la délégation congolaise est confrontée à plusieurs difficultés. Celles-ci sont notamment liées aux mesures sanitaires imposées dans le contexte de l'épidémie d'Ebola ainsi qu'aux conditions d'entrée sur le territoire algérien.

Selon lui, les responsables du jujitsu congolais envisagent d'organiser un séjour temporaire à l'étranger afin de faciliter les démarches de voyage des athlètes.

« C'est la même situation qu'on a eue pour Abu Dhabi à cause d'Ebola. On essaie de trouver les moyens pour envoyer les athlètes, peut-être à Brazzaville pendant 21 jours, ou les mettre en quarantaine afin de nous permettre de voyager sans problème », a indiqué Christophe Mputu.

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Le champion du monde regrette également le manque d'accompagnement dont bénéficie actuellement cette discipline.

« Pour l'instant, on fait tout seuls, donc on se débrouille avec nos propres moyens », a-t-il ajouté.

La participation de la RDC à cette compétition dépendra en grande partie des ressources qui pourront être mobilisées dans les prochaines semaines. Christophe Mputu assure néanmoins que quelques athlètes représenteront le pays à Alger:

« On va amener les athlètes qu'on pourra avec les moyens disponibles. Au moins deux, trois ou quatre athlètes seront alignés sans problème ».

Une fédération toujours suspendue

Cette préparation intervient alors que la Fédération congolaise de jujitsu demeure suspendue par la Fédération internationale. Malgré cette situation, les dirigeants de la discipline poursuivent leurs activités et envisagent l'organisation d'un championnat national au mois de novembre.

Selon Christophe Mputu, les responsables comptent également inviter des représentants de la Fédération internationale afin qu'ils puissent constater l'évolution de la discipline en RDC et accompagner sa relance.

L'Association congolaise de jujitsu espère ainsi bénéficier du soutien des autorités pour permettre aux athlètes congolais de défendre les couleurs nationales lors du rendez-vous continental d'Alger.