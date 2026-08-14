Congo-Kinshasa: Football - Huit stades retenus pour accueillir le championnat Illicocash Ligue 1 (2026-2027)

La Fédération congolaise de football association (FECOFA) a dévoilé, ce vendredi 14 aout, la liste des huit stades qui accueilleront les rencontres du championnat national Illicocash Ligue 1 pour la saison 2026-2027.

Parmi les infrastructures retenues figure le mythique stade Tata Raphaël de Kinshasa, véritable temple du football congolais, qui continuera d'abriter les grandes affiches du championnat.

La ville de Lubumbashi sera également fortement représentée avec deux enceintes homologuées : le stade TP Mazembe et le stade Frédéric-Kibassa-Maliba.

Dans la partie orientale du pays, les villes de Kindu et de Kalemie disposeront chacune du stade Joseph-Kabila, renforçant ainsi la présence du football de haut niveau dans ces régions. De son côté, Kisangani accueillera les rencontres au stade Patrice-Emery-Lumumba, tandis que Kolwezi comptera sur le stade Dominique-Diur pour recevoir les clubs engagés dans l'élite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La ville de Likasi sera représentée par le stade Père-Augustin-Kikula, complétant ainsi la liste des infrastructures retenues pour cette nouvelle saison.

En revanche, les équipes du Grand Kasaï seront contraintes d'évoluer loin de leurs bases, faute de stades homologués dans leur espace. Le stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi se trouve dans un état de délabrement avancé, tandis que le stade des Jeunes de Kananga est toujours en chantier.

Les passionnés de football attendent désormais avec impatience le coup d'envoi de la saison 2026-2027, qui promet des rencontres disputées et une nouvelle occasion pour les clubs de démontrer leur talent sur les pelouses congolaises.

Liste des stades retenus

Stade Tata-Raphaël (Kinshasa)

Stade TP Mazembe (Lubumbashi)

Stade Frédéric-Kibassa-Maliba (Lubumbashi)

Stade Joseph-Kabila (Kindu)

Stade Joseph-Kabila (Kalemie)

Stade Patrice-Emery-Lumumba (Kisangani)

Stade Dominique-Diur (Kolwezi)

Stade Père-Augustin-Kikula (Likasi)