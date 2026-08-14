En marge de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu jeudi 13 août à la Cité de l'Union africaine la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grâce Émie Kutino. Au coeur de cette rencontre : la remise officielle du « cahier des charges de la jeunesse congolaise », un document élaboré à l'issue d'une vaste consultation nationale, affirme la Présidence de la République.

Selon la Présidence de la République, ce document stratégique est le fruit d'un processus inclusif ayant permis de recueillir les préoccupations et les aspirations des jeunes issus des différentes provinces du pays ainsi que de la diaspora congolaise.

Le cahier des charges met notamment en avant plusieurs priorités jugées essentielles par les jeunes, notamment l'accès à l'emploi, le soutien à l'entrepreneuriat, l'amélioration des opportunités socio-économiques et une participation accrue à la gouvernance de la Nation.

« Portée par la campagne « Oui je le veux », la jeunesse congolaise a également exprimé sa détermination à jouer un rôle plus actif dans la construction de l'avenir du pays », soutient la Présidence sur son compte X.

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Selon cette publication, à travers cette initiative, la jeunesse affirme son soutien à des réformes qu'elle juge nécessaires ainsi qu'à l'élaboration « d'une nouvelle Constitution qui lui ressemble et répond à ses attentes ».

La remise de ce document au Chef de l'État en marge de la Journée internationale de la jeunesse a une portée symbolique, la jeunesse congolaise représentant une part importante de la population du pays.