Congo-Kinshasa: Le gouvernement provincial du Kasaï-Central interpellé sur le bilan officiel du naufrage sur la rivière Lulua

14 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus d'une semaine après le naufrage d'une pirogue sur la rivière Lulua, dans le territoire de Demba, le gouvernement provincial du Kasaï-Central est interpellé sur l'absence d'assistance officielle aux familles des victimes et sur le bilan de l'accident.

Le député provincial Papy-Noël Kanku a saisi, jeudi 13 août, le ministre provincial des Transports. Il demande notamment la prise en charge des familles touchées, la publication d'un bilan officiel et le renforcement des mesures de sécurité sur les voies navigables.

Le drame s'est produit le 5 août au niveau du village Bakua Mulamba Nkanga, lorsqu'une embarcation transportant une trentaine de passagers, majoritairement des enfants, a chaviré sur la Lulua.

Les recherches menées après l'accident ont permis de retrouver les corps sans vie de six enfants. Plusieurs autres passagers restent toutefois portés disparus à ce jour, note le député.

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Selon lui, aucune délégation gouvernementale ne s'est rendue sur le lieu du drame, à Tshibote, pour constater la situation et organiser une assistance aux familles.

Il réclame ainsi une aide matérielle et financière urgente en faveur des victimes et de leurs proches.

Un bilan officiel réclamé

Papy-Noël Kanku demande également au ministre provincial des Transports de communiquer un bilan complet de l'accident, précisant notamment le nombre de rescapés, de morts et de personnes toujours portées disparues.

Pour l'élu, cette clarification est nécessaire pour permettre aux familles d'être informées sur le sort de leurs proches et pour établir les responsabilités éventuelles.

Au-delà de la prise en charge des victimes, le député provincial souhaite que les autorités renforcent le contrôle de la navigation sur la rivière Lulua.

Il demande notamment de vérifier le respect des normes de sécurité à bord des embarcations et de prendre des sanctions contre les éventuels responsables des manquements ayant contribué au naufrage.

L'initiative parlementaire vise ainsi à obtenir des réponses du gouvernement provincial sur la gestion de cette tragédie et à prévenir de nouveaux accidents sur les voies navigables du Kasaï-Central.

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