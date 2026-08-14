Ile Maurice: Mila-Jasmin David décroche le titre d'«Overall Junior Winner»

Mila-Jasmin David, fille de l'ex-jockey Derreck David, s'est illustrée lors de la compétition Miss Global Princess, organisée à Johannesburg, en Afrique du Sud, en décrochant le titre d'Overall Junior Winner. Elle s'est également distinguée dans plusieurs catégories, notamment Interview, Fashion, Gown, Talent, Spokesmodel, Photoshoot, Media Correspondent, Social Media, Academic Scholarship et Philanthropy.

Ces distinctions mettent en avant des qualités qui dépassent le seul cadre de l'apparence. Mila-Jasmin David a notamment été reconnue pour ses aptitudes en communication, son talent, son aisance devant les médias et les objectifs, ainsi que pour ses résultats académiques et son engagement philanthropique.

L'organisation Miss Global Princess présente son concours comme une compétition internationale axée sur l'épanouissement, l'autonomisation et le développement de compétences allant au-delà de l'apparence.

Son parcours dans la compétition témoigne ainsi d'une diversité de talents, dans des domaines tels que la mode, les arts, la communication, les études et l'engagement social.