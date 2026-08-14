Sénégal: Ouverture du « Burd» ce vendredi - Dix nuitées pour exalter la réalité mohammadienne

La ville sainte de Tivaouane va vibrer au rythme de la psalmodie de la Qasîda sacrée « Al-Burda » ou « Poème du manteau » à partir de ce vendredi soir. Pendant dix nuitées, les disciples de la « Khadara Malikiya » vont exalter la réalité du Prophète Muhammad Rassoûlou Lââhi (Psl), renouveler leur attachement aux enseignements de l'Islam et s'abreuver à une tradition séculaire de savoir de spiritualité et de fraternité institutionnalisée par le vénéré Cheikh Seydil Hadj Malick RTA (1853-1922) dit « Maodo » et perpétuée par sa descendance, ses Mukhaddams et Cheikhs disséminés à travers le Sénégal.

Dans sa mission universelle de propager l'Islam et les enseignements du bien-aimé Prophète Muhammad (PSL), sa référence absolue, Cheikh Seydil Hadj Malick RTA (1853-1922) initia en 1902 le « Mawlidou Nabi » ou « Gamou » au Sénégal. Ce grand rendez-vous religieux annuel de la communauté musulmane célébrant l'anniversaire de la naissance du Sceau des Prophètes a fait des émules sur toute l'étendue du territoire national.

En prélude à la célébration de l'édition 2026 du « Maoulidou Nabi » ou Gamou, marquant l'anniversaire de la naissance du Sceau de la prophétie, Muhammad (Psl) prévu le mardi 25 août courant, le début des séances de récital de la Qaçida « Al Burda » également connue sous l'appellation « Poème du manteau » dans la cité religieuse et les foyers religieux du pays. Cette ode à la prière dédiée au prophète Muhammad (Psl) qui a été composée par l'Imam égyptien Muhammad Sharafu Dîn al-Busayrî (1212-1296) pour exalter la réalité du Sceau des Prophètes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour l'édition 2026 du Maouloud 1448 qui se tient « dans un contexte marqué par les fractures sociales, les tensions identitaires et les profondes mutations liées aux technologies numériques », le thème central « Ensemble, penser et agir par le verbe de l'Unicité (Tawhiid) a été retenu pour « placer l'unicité de Dieu au coeur de la réflexion », souligne une note de la Cellule Zawiya Tidiane (Cezat) chargé de la communication du Gamou. Tivaouane, capitale du Tidianisme au Sénégal, entend ainsi inscrire cette célébration « dans une dynamique de foi, de transmission et de responsabilité ».

En outre, le message porté par cette édition se veut également « une invitation à la responsabilité individuelle et collective ». Il s'agit pour les organisateurs de « promouvoir une parole éclairée, un engagement éthique et une action collective inspirés des enseignements du Prophète Mouhammad (Psl) ». Après dix jours de prières et dévotions suivis d'une journée de pause, la ville sainte sera le lieu de convergence d'une grande partie de la Ummaah sénégalaise le mardi 25 août 2026 pour célébrer l'anniversaire de la naissance du Sceau de la prophétie, Muhammad Rassoûlou Lââhi (Psl).