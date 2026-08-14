Cote d'Ivoire: Mise en garde relative aux plateformes frauduleuses

À la suite de plusieurs signalements d'usagers reçus par l'intermédiaire des Bon Centre d'Assistance, Quipux Afrique informe le public, de la circulation de messages frauduleux transmis via le numéro WhatsApp 0509244687, invitant les destinataires à régler des contraventions routières en bénéficiant d'une prétendue réduction de 50 % sur le montant total des amendes.

Les premières vérifications effectuées par les services ont permis d'accéder à la plateforme www.radarci.org vers laquelle renvoient ces messages. Celle-ci, permet d'accéder à des informations à caractère

personnel par la simple saisie sans filtre d'un numéro de plaque d'immatriculation. Ceci ne relève d'aucun des services ou systèmes exploités par Quipux Afrique dans le cadre de ses activités. Quipux Afrique décline par conséquent toute responsabilité quant aux opérations effectuées par l'intermédiaire de cette plateforme ainsi que de ses promoteurs. Elle informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a saisi les juridictions et les autorités compétences afin que toute la lumière soit faite sur cette situation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quipux Afrique invite les usagers à faire preuve de la plus grande vigilance et à privilégier exclusivement les canaux officiels pour accéder, de manière sécurisée et fiable à leurs données relatives à l'administration des transports, notamment à travers le Système de Gestion Intégrée (SGI), la plateforme eservices.cgi.ci et l'application mobile CGI Digital. En cas de doute sur l'authenticité d'une notification ou d'une demande de paiement, les usagers sont invités à contacter les canaux habituels