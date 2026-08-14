Cote d'Ivoire: INFJ - Deux nouveaux véhicules pour renforcer la mobilité des responsables du Centre de formation continue

Le Centre de formation continue (CFC) de l'Institut national de formation judiciaire (INFJ) renforce ses capacités opérationnelles. Deux véhicules neufs ont été officiellement remis, le vendredi 14 août 2026, à Yamoussoukro, à des responsables de l'institution. Une initiative qui s'inscrit dans une politique plus large visant à améliorer les conditions de travail des collaborateurs de l'établissement.

L'Institut national de formation judiciaire (INFJ) poursuit sa stratégie de modernisation et d'amélioration des conditions de travail de son personnel. Le vendredi 14 août 2026, le directeur général de l'institution a procédé à la remise officielle de deux véhicules de service de marque Suzuki, modèle Vitara, à deux responsables du Centre de formation continue (CFC).

Les clés des véhicules ont été remises à Atsin Koffi Vincent, directeur de l'EPP, et à Anon Krou Germain, agent comptable auprès de l'INFJ, au cours d'une cérémonie organisée au siège de l'institution, à Yamoussoukro.

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Cette dotation en moyens roulants répond à une nécessité opérationnelle. En effet, les activités du Centre de formation continue imposent des déplacements réguliers entre Abidjan, où est implanté le CFC, et Yamoussoukro, qui abrite le siège de l'INFJ. Ces déplacements constants exigent des moyens logistiques adaptés afin de garantir la continuité et l'efficacité des missions confiées aux différents responsables.

Une politique de modernisation progressive

À travers cette initiative, la direction générale entend doter progressivement l'ensemble des responsables des outils nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

À l'occasion de cette cérémonie, le directeur général de l'INFJ a rappelé qu'en septembre 2025, quatre sous-directeurs avaient déjà bénéficié de véhicules de service dans le cadre de cette même politique de renforcement des capacités opérationnelles.

Il a, par ailleurs, annoncé que cette dynamique se poursuivra dans les prochains mois. Selon lui, cinq autres sous-directeurs devraient prochainement être équipés de moyens de mobilité afin d'améliorer davantage les performances des différents services de l'institution.

Cette vision managériale repose sur la conviction que l'amélioration des conditions de travail constitue un levier essentiel pour accroître l'efficacité administrative et la qualité des prestations fournies.

Un geste salué par les bénéficiaires

Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Anon Krou Germain a exprimé sa gratitude au directeur général de l'INFJ pour ce qu'il a qualifié d'énième acte de bonne gouvernance.

Il a indiqué ne pas être surpris par cette nouvelle initiative, rappelant que, depuis son arrivée à la tête de l'institut, le premier responsable de l'établissement s'est engagé à offrir à ses collaborateurs les meilleures conditions possibles pour l'accomplissement de leurs missions.

Pour les bénéficiaires, cette politique de proximité et d'accompagnement traduit la volonté de la direction de créer un environnement de travail plus performant, capable de répondre efficacement aux exigences de la formation judiciaire en Côte d'Ivoire.

À travers cette nouvelle dotation, l'INFJ confirme ainsi son ambition de renforcer son dispositif organisationnel et de placer la performance administrative au coeur de son action.