Cote d'Ivoire: VTC et livraison de colis - Le gouvernement engage la réforme pour mettre fin au désordre du secteur

Le ministère des Transports et des Affaires maritimes entend instaurer de nouvelles règles dans les secteurs des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison de colis. Entre régularisation des plateformes, plafonnement des tarifs et protection des usagers, les autorités veulent mettre de l'ordre dans un écosystème en pleine expansion.

Le secteur des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) et celui de la livraison des petits colis s'apprêtent à connaître une profonde mutation en Côte d'Ivoire. Le ministère des Transports et des Affaires maritimes, à travers la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (DGTTC), a annoncé, le jeudi 13 août 2026 à Abidjan-Plateau, une série de réformes destinées à assainir ces activités en plein essor.

Cette rencontre de consultation avec les différents acteurs du secteur s'inscrit dans la volonté des autorités de construire un cadre réglementaire adapté aux réalités du terrain, tout en préservant les intérêts des professionnels et des consommateurs.

Un secteur confronté à un important déficit d'organisation

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Selon les constats dressés par la DGTTC, le marché des VTC évolue dans un environnement marqué par un manque d'organisation et l'absence de données statistiques fiables. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'activité connaît une croissance rapide, portée par le développement des plateformes numériques et l'augmentation de la demande en matière de mobilité urbaine.

Face à cette évolution, le ministère estime qu'il devient indispensable d'adapter la réglementation afin d'encadrer plus efficacement les différents opérateurs.

« Chaque fois que nous prenons des mesures ou que nous devons engager des réformes, le ministre nous demande de procéder à des consultations », a expliqué Oumar Sacko, directeur général de la DGTTC.

Pour lui, la concertation constitue une étape essentielle dans l'élaboration des nouvelles dispositions réglementaires. « Notre objectif est de garantir la pérennité de leurs activités tout en préservant les droits des usagers », a-t-il insisté.

Une autorisation pilote pour régulariser les entreprises

Parmi les principales mesures annoncées figure la mise en place d'une autorisation pilote destinée aux entreprises exerçant dans le secteur des VTC.

Cette disposition permettra aux opérateurs de régulariser leur situation administrative avant le déploiement de la phase opérationnelle du nouveau dispositif.

Les autorités ont également rappelé que l'exercice de cette activité reste soumis à l'obtention de deux agréments distincts. Le premier relève de l'Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI), notamment pour les questions liées à la protection des données personnelles. Le second est délivré par le ministère des Transports et des Affaires maritimes.

Un comparateur des prix pour protéger les consommateurs

L'une des innovations majeures annoncées par la DGTTC concerne la création prochaine d'un système de comparaison des tarifs.

Grâce à cet outil, les usagers pourront comparer les différentes offres disponibles avant de réserver une course. L'objectif est de leur permettre de choisir le service le plus adapté à leurs besoins, en tenant compte du prix, du délai et des prestations proposées.

Dans le même élan, le ministère prévoit un plafonnement des tarifs afin de lutter contre les pratiques abusives et les hausses excessives des prix.

La livraison des colis également concernée

Les réformes ne se limitent pas aux VTC. Le transport des petits colis, dont le poids est compris entre 0 et 32 kilogrammes, fait également l'objet d'une réorganisation.

La Poste de Côte d'Ivoire, qui dispose en principe de l'exclusivité de cette activité, a décidé d'intégrer davantage les livreurs professionnels dans son dispositif. Une opération d'identification a ainsi été lancée sur sa plateforme afin d'améliorer leur prise en charge et d'assurer une meilleure traçabilité des opérations.

Les acteurs du secteur ont salué cette initiative des pouvoirs publics. Cofondateur de la plateforme Waren Taxi, Siaka Fofana a exprimé sa satisfaction face à l'instauration d'un cadre réglementaire plus structuré.

Il a, par ailleurs, invité les professionnels à respecter les nouvelles exigences afin de contribuer à la construction d'un environnement plus transparent, plus compétitif et davantage orienté vers la satisfaction des populations.

À travers ces réformes, le gouvernement entend instaurer une gouvernance plus efficace du transport numérique et de la livraison urbaine, deux secteurs devenus incontournables dans le quotidien des Ivoiriens.