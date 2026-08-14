Cote d'Ivoire: Après 2 ans de détention - L'ex-député Kando Soumahoro retrouve la liberté

L'ancien député et coordonnateur régional de Générations et peuples solidaires (GPS) de Biankouma-Sipilou, Kando Soumahoro, a recouvré la liberté le 14 août 2026. Et ce, après avoir purgé une peine de deux ans d'emprisonnement. À sa sortie de prison, il a reçu la visite d'une importante délégation du mouvement conduite par son vice-président, Koné Kamaraté Souleymane, dit Soul To Soul, porteur d'un message du président Guillaume Soro.

La libération de l'ex-député Kando Soumahoro marque une nouvelle étape dans le parcours politique de cette figure de Générations et peuples solidaires (GPS). Après deux années passées en détention, l'ancien parlementaire a retrouvé son domicile, où l'attendaient ses proches, ses parents ainsi que plusieurs responsables du mouvement politique.

Mandaté par le président de GPS, Guillaume Soro, actuellement en exil, le vice-président du mouvement, Koné Kamaraté Souleymane, plus connu sous le nom de Soul To Soul, a conduit une importante délégation au domicile de l'ancien détenu afin de lui témoigner le soutien du parti.

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Selon les informations communiquées par GPS, cette visite avait pour objectif d'apporter un message de réconfort, d'encouragement et d'espoir à l'ancien député, mais également à sa famille.

Un accueil placé sous le signe de la solidarité

Entouré des siens, Kando Soumahoro a reçu les marques de sympathie de plusieurs militants et responsables politiques venus saluer sa libération.

Au nom du président Guillaume Soro, Soul To Soul a tenu à exprimer sa solidarité à l'endroit de son collaborateur, présenté comme un symbole de courage et de résilience.

Pour les responsables de GPS, cette visite traduit la volonté du mouvement de rester aux côtés de ses militants, notamment dans les moments les plus difficiles.

Une figure politique marquée par plusieurs épisodes judiciaires

Coordonnateur régional de GPS dans la zone de Biankouma-Sipilou, Kando Soumahoro n'en était pas à sa première expérience carcérale.

Le mouvement politique souligne qu'il s'agit de son deuxième séjour en prison. Une situation que ses proches attribuent aux tensions persistantes entre certaines formations politiques et le pouvoir en place.

La sortie de prison de l'ancien député intervient dans un contexte politique toujours marqué par les débats autour des libertés publiques, de la réconciliation nationale et de la participation des différentes sensibilités politiques à la vie démocratique.

Pour ses soutiens, cette libération représente un moment de retrouvailles et d'espoir. Elle ouvre également une nouvelle séquence dans le parcours politique de celui qui demeure l'une des figures de GPS dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Au-delà de l'émotion suscitée par cet événement, la présence des responsables du mouvement auprès de l'ancien détenu témoigne de la volonté de maintenir la cohésion interne et de réaffirmer les liens qui unissent les militants autour de leur engagement politique.