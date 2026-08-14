Cote d'Ivoire: 2e édition de Slam for Peace 2026 - Les grandes lignes dévoilées

La deuxième édition du concours national de slam, dénommé « Slam for Peace », a été présentée lors d'une conférence de presse de lancement tenue le 13 août 2026, au Musée des cultures contemporaines Adama-Toungara (Mucat), à Abobo.

L'initiative, portée par Pierre Claver Gnamon, dit « Gek Picy », artiste-rappeur, ambitionne de « contribuer à l'instauration d'un climat de paix pour une meilleure Côte d'Ivoire » autour du thème « Préservons la paix pour une Côte d'Ivoire unie ».

Cinq villes, un même combat : la lutte contre la drogue

Les inscriptions, ouvertes du 15 au 30 août 2026 sur generationimpact.com, les organisateurs précéderont aux présélections prévues à partir du 5 septembre 2026 dans cinq villes : Abidjan, Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro et Daloa. Chaque ville retiendra dix candidats, dont quatre seront sélectionnés pour les quarts de finale, avant une demi-finale à Abidjan réunissant dix finalistes.

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Les slameurs plancheront sur des thèmes engagés : « La drogue détruit ta paix » pour les quarts de finale, puis « Quand la dose parle, la paix se tait » pour les demi-finales. Une orientation saluée par Hervé Blagnon, journaliste pour le développement au Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions (Pnlta), structure partenaire : « Nous irons dans les différentes communautés pour sensibiliser aux méfaits de la drogue, en marge de cette édition. »

Yamoussoukro, ville symbole pour la grande finale

La finale se tiendra le 15 novembre 2026, à l'occasion de la Journée nationale de la paix, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro. Un choix assumé par le promoteur : « Yamoussoukro, capitale politique, au centre du pays, donc facile d'accès, le siège du Médiateur de la République s'y trouve. C'est la ville natale du Père fondateur, homme de paix, et le lieu est aussi un symbole de paix. »

Placée sous le parrainage d'Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, avec l'accompagnement du Médiateur de la République et du Pnlta, cette édition aura un jury présidé par l'un des cadors du slam ivoirien, L'Étudiant, qui précise : « Les critères de notation sont universels. On note en fonction de la performance, de la façon dont il rend le texte, en fonction de l'émotion qu'il a reçue. Il est noté sur 10. »

Quant aux conditions de participation, le commissaire général se veut clair : « Il n'y a pas de conditions. C'est ouvert à tous. »

L'édition précédente a enregistré la participation de plus d'une trentaine de candidats, dont six finalistes. Elle a été remportée par « Lipton », d'Abobo Slam Poésie.