Cote d'Ivoire: Miss World 2026 - Après Olivia Yacé, Fatima Koné à la conquête de la couronne

14 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Après avoir remporté le titre de deuxième dauphine à Miss Monde 2021 avec sa candidate Olivia Yacé, la Côte d'Ivoire revient de nouveau dans la course avec Mlle Fatima Koné, Miss Côte d'Ivoire 2025.

Cette jeune femme de 24 ans, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, a fait une belle entrée lors de la 75e édition du concours international Miss World, qui se déroule au Vietnam, en Asie, depuis le jeudi 13 août 2026.

Déterminée à revenir avec la couronne, Fatima Koné fait déjà bonne impression et bénéficie des encouragements de sa nation.

Par ailleurs, les différentes étapes du concours débuteront le dimanche 16 août pour s'achever le samedi 5 septembre 2026.

Au programme figurent notamment les épreuves de Talent, de Top Model, de Sports et de Head-to-Head, ainsi que la grande finale, qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville, dans le sud du Vietnam.

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