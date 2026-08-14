Tunisie/Algérie: Affaire Belaïli - Le Mouloudia d'Alger conteste son retour à l'Espérance

L'affaire Youcef Belaïli prend une nouvelle tournure. Quelques heures après l'annonce par l'Espérance sportive de Tunis de l'activation du contrat de l'international algérien, le Mouloudia Club d'Alger (MCA) est sorti de son silence pour affirmer que le joueur avait également signé un contrat avec le club algérois et qu'il entendait défendre ses droits par tous les moyens légaux disponibles.

Dans un communiqué publié vendredi, la direction du MCA affirme que Youcef Belaïli a officiellement signé un contrat avec le club, estimant ainsi disposer d'un "document officiel", d'un droit dûment établi et d'une relation contractuelle conforme aux dispositions légales.

Le club algérien précise que ses précédentes déclarations faisant état d'un accord définitif avec Belaïli ne reposaient pas sur de simples discussions ou des engagements verbaux, mais sur un contrat signé par le joueur.

Le MCA assure par ailleurs suivre ce dossier "avec le plus grand sérieux et la plus grande responsabilité". Il affirme qu'il ne renoncera pas à ses droits et à ses intérêts "en cas de confirmation de l'existence d'engagements contractuels contradictoires", ajoutant qu'il utilisera tous les moyens légaux et institutionnels à sa disposition pour les défendre.

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Cette sortie intervient au lendemain de l'annonce de l'Espérance sportive de Tunis concernant l'international algérien. Le club "sang et or" avait indiqué que la sanction infligée à Belaïli avait été levée et qu'il avait, par conséquent, procédé à l'activation du contrat précédemment signé avec le joueur, le rendant éligible pour rejoindre l'équipe et porter à nouveau les couleurs de l'Espérance.

L'annonce tunisienne avait été faite après la levée de la sanction qui frappait Belaïli, permettant ainsi la mise en vigueur du contrat déjà conclu entre le joueur et l'Espérance.

Le dossier pourrait désormais prendre une dimension juridique, les deux clubs faisant état d'engagements contractuels avec le même joueur. Le MCA appelle, de son côté, ses supporters au calme et leur demande de faire confiance aux instances du club, tout en réaffirmant sa détermination à défendre ses intérêts.

À ce stade, les deux clubs ont donc officiellement exprimé des positions contradictoires concernant la situation contractuelle de Youcef Belaïli, ouvrant la voie à une possible procédure devant les instances compétentes.