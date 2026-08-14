Congo-Kinshasa: 96e Réunion du Conseil des ministres sous la conduite du Président de la République

Le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préside, ce vendredi 14 août 2026, à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, la 96e réunion ordinaire du Conseil des ministres.

Au-delà de la communication traditionnelle du Président de la République, le Conseil fera le point sur la situation générale du pays, en mettant l'accent sur le contexte sécuritaire, humanitaire et sanitaire dans l'Est.

Plusieurs autres dossiers sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir : l'exposé du gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) sur l'évolution récente de la situation sur le marché des changes ainsi que des biens et des services ; le rapport du ministre de la Santé sur la mise en oeuvre des instructions relatives à la sensibilisation et à la mobilisation des populations dans le cadre de la riposte contre Ebola.

Le Conseil se penchera également sur l'état des lieux du deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-2), les résolutions adoptées à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'opérationnalisation de l'Accord de Gouvernement et de Gestion de la Zone maritime d'Intérêt Commun « ZIC », ainsi que sur l'examen et l'approbation de quelques textes.