Afrique: Hydrocarbures - Le géant algérien Sonatrach et Sonidep réalisent leur première commercialisation conjointe de pétrole nigérien à Sèmè

14 Août 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hippolyte Gourmantier

Le groupe pétrolier algérien Sonatrach a procédé ce vendredi, en coopération avec la Société nationale nigérienne du pétrole (Sonidep), au chargement, à partir du terminal pétrolier de Sèmè (Bénin), de la première cargaison de pétrole brut nigérien « Meleck » et commercialisée conjointement. Un tandem qui fait carburer les vannes.

Un nouveau tournant pétrolier

Cette opération s'inscrit « dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations des hautes autorités du pays relatives au renforcement des relations commerciales avec le Niger », indique Sonatrach dans un communiqué.

Cette coopération commerciale, précise le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach, « illustre la stratégie de développement du groupe en Afrique, et sa volonté à mettre à la disposition de ses partenaires africains son expertise et son savoir-faire dans le domaine de la commercialisation des hydrocarbures ».

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La commercialisation conjointe du brut nigérien entre les deux compagnies « s'inscrit également dans la dynamique de consolidation des relations entre l'Algérie et le Niger, et traduit la volonté des deux parties à développer des partenariats durables permettant la création d'opportunités mutuellement bénéfiques », glisse la même source.

Signalins que jeudi 13 août, une nouvelle phase d'exploration a été entamée sur le permis de Kafra, au nord du Niger, dans la région d'Agadez, à environ 85 kilomètres de la frontière algérienne. Quatre puits seront forés dans la foulée par Enafor, filiale de Sonatrach, pour évaluer les réservoirs et le potentiel de production du périmètre.

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