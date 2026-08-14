Gabon: Le Président de la République engage une modernisation immédiate des infrastructures universitaires

À l'issue d'une visite de terrain effectuée à l'Université des Sciences de la Santé (USS), le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema A reçu en audience le Professeur Charles Edgar Mombo, Ministre de l'Enseignement Supérieur afin d'établir une appréciation précise, exhaustive et partagée de la situation observée au sein des infrastructures universitaires.

Cette rencontre a permis de consolider une vision commune de l'état réel des établissements et de définir les actions immédiates nécessaires pour répondre aux exigences de modernisation, de sécurité et de performance qui s'inscrivent dans la dynamique de transformation nationale.

Le Président de la République a réaffirmé son engagement absolu en faveur du secteur éducatif en décidant le déblocage immédiat d'une enveloppe exceptionnelle de 9 milliards de francs CFA destinée aux trois grandes universités du pays.

Ce soutien financier traduit une volonté claire de renforcer les capacités d'accueil, d'améliorer les conditions d'apprentissage et de garantir à la communauté universitaire des infrastructures adaptées aux ambitions nationales.

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Chaque établissement bénéficiera d'un financement de trois milliards de francs CFA, permettant à l'Université Omar Bongo, à l'Université des Sciences et Techniques de Masuku et à l'Université des Sciences de la Santé de lancer sans délai les travaux de réhabilitation et de modernisation.

Les actions débutent dès ce soir et devront être intégralement achevées au plus tard le 15 septembre prochain.

Cette échéance fixe une trajectoire exigeante et parfaitement alignée avec l'objectif d'assurer une rentrée universitaire 2026 - 2027 sereine, apaisée et sécurisée. Les étudiants comme les enseignants bénéficieront ainsi de conditions optimales d'étude, de recherche et de vie sur les campus, dans un environnement rénové, modernisé et conforme aux standards attendus.

Les fonds débloqués permettront également de finaliser les chantiers déjà engagés et de réaliser les extensions nécessaires pour répondre aux besoins croissants des établissements. Le gouvernement souligne que les équipes techniques et administratives sont mobilisées et pleinement opérationnelles afin de garantir la bonne exécution des travaux et la livraison de structures performantes, modernes et durables.

Face aux engagements et aux actes concrets du Président de la République, matérialisés par ce soutien financier immédiat, le gouvernement exprime sa confiance totale. Tout est mis en oeuvre pour que les universités du pays disposent, dans les délais impartis, d'infrastructures rénovées et renforcées capables d'accompagner la montée en puissance du système éducatif national et de soutenir la jeunesse au coeur de la transformation du pays.