Zambie: Des tensions perturbent les opérations de dépouillement des élections générales

Tensions en Zambie après le dépouillement des votes des élections générales. Après une journée de vote le 13 août où Les Zambiens ont voté pour élire leur président et leurs députés, des tensions ont éclaté ce vendredi 14 août pendant la compilation des résultats. La commission électorale a suspendu les opérations pendant plusieurs heures après des attaques contre certains responsables de bureaux de vote. Après avoir revendiqué sa victoire, Brian Mundubile, candidat à la présidence et principal chef de l'opposition a déclaré avoir été interrogé par l'armée.

En Zambie, selon le chef de l'opposition, Selon Brian Mundubile, plusieurs de ses résidences ont été encerclé par l'armée. Des militaires sont entrés dans sa maison en « détruisant tout sur leur passage ». Il raconte dans un message audio s'être enfermé avec sa femme dans une chambre. Et qu'un des membres de son parti a été touché par balle. « ils nous ont embarqué comme des animaux, des criminels », a-t-il déclaré.

Brian Mundubile explique avoir été interrogé par l'armé zambienne après avoir annoncé sa victoire aux élections sur les réseaux sociaux. Une annoncé critiquée par la Commission électorale qui a demandé aux candidats de « s'abstenir » de se proclamer vainqueur, avant de suspendre le décompte des voix après des attaques contre certains responsables de bureaux de vote.

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En fin de journée du 14 août, des policiers anti-émeutes et des soldats à bord de véhicules blindés ont été déployés dans certains quartiers de Lusaka la capitale. La police a annoncé qu'un responsable de parti politique avait été tué dans un bureau de vote lors du scrutin de jeudi.

Quand au président sortant Hakainde Hichilema, il a appelé les Zambiens à « rester pacifiques, patients et patriotiques en attendant les résultats officiels ».