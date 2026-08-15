Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 aout 2026

revue de presse

Zimbabwe : Le bilan du naufrage sur le lac Kariba s’alourdit à 46 morts

Le drame continue de hanter les rives du lac Kariba. Deux jours après le naufrage d’un ferry gouvernemental, les autorités zimbabwéennes ont porté jeudi à 46 le nombre de morts, alors que plusieurs passagers pourraient encore être portés disparus. Au moins 77 personnes ont été secourues, selon l’unité de protection civile.

Lors d’une cérémonie commémorative organisée à Kariba, des dizaines de familles se sont rassemblées devant 44 cercueils, dans une atmosphère de profonde détresse. La police a indiqué que l’identité complète des victimes serait communiquée ultérieurement. [Source Africanews]

RDC : Nombreux signes de décrispation politique, la loi référendaire renvoyée devant le Parlement

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Reprise des discussions autour d’un dialogue national, restitution de passeports à certains opposants, évolution de dossiers judiciaires et, désormais, nouvelle délibération devant le Parlement demandée par le président Félix Tshisekedi sur le texte organisant le référendum : en République démocratique du Congo (RDC), plusieurs évolutions intervenues ces dernières semaines sont présentées ou perçues comme des signes de décrispation politique.

Ces gestes interviennent à l’approche du 15 août, échéance que s’est fixée la coalition d’opposition C64 pour évaluer la situation et décider de la suite à donner à sa mobilisation. Plusieurs de ses revendications restent toutefois sans réponse. [Source RFI]

Zambie : Reprise du dépouillement après des agressions contre des responsables électoraux

La Commission électorale de Zambie a annoncé vendredi avoir repris le dépouillement des votes pour les élections présidentielle et législatives, après une suspension temporaire provoquée par des rapports de violences contre des officiels et des vols de bulletins de vote.

La commission a précisé que la menace sécuritaire pesant sur le processus électoral était désormais maîtrisée.

« La suspension du dépouillement et de l'annonce des résultats est levée avec effet immédiat », a déclaré la présidente de la commission, Mwangala Zaloumis, lors d'une conférence de presse. Mme Zaloumis n'a pas précisé si le vol des bulletins de vote aurait un impact sur les résultats finaux. [Source Zone Bourse]

Le Caire : Explosion mortelle dans un centre commercial

Le Parquet général égyptien a ouvert une enquête à la suite d’une explosion mortelle survenue dans le centre commercial Arabella du Nouveau Caire, dans la nuit de jeudi à vendredi, selon un communiqué du Parquet publié vendredi 14 août.

Dès l’annonce d’une explosion au centre commercial Arabella du Nouveau Caire, une équipe du Parquet égyptien s’est rendue immédiatement sur les lieux pour effectuer les premières constatations et examiner les images des caméras de surveillance.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’explosion s’est produite à l’intérieur d’une boutique spécialisée dans la vente de cadeaux et de jouets pour enfants. [Source Apanews]

L’an II de l’AES ouvre un autre front : Faire de la santé un pilier de souveraineté

La capitale burkinabè, Ouagadougou, a abrité, du 11 au 14 août, une réunion des experts en santé pour définir des mécanismes communs visant à renforcer la réponse aux urgences sanitaires, l’accès aux produits de santé et la souveraineté sanitaire au sein de la Confédération des États du Sahel (AES).

Cette rencontre, qui a réuni les équipes techniques des ministères de la Santé des trois pays, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l’an II de l’AES et vise à traduire la coopération entre les États membres en actions sanitaires communes, opérationnelles et mesurables, rapportent des médias locaux. [Source Le360 Afrique]

AfroBasket U18 féminin : Le Mali domine l’Égypte et file en finale

Le Mali n’est plus qu’à une victoire d’un troisième sacre consécutif. Double tenantes du titre, les Maliennes se sont qualifiées pour la finale de l’AfroBasket féminin U18 2026 en venant difficilement à bout de l’Égypte (57-55) au Palais des Sports de Treichville. Les Aiglonnes ont ont longtemps semblé maîtriser la rencontre sans jamais parvenir à se mettre définitivement à l’abri.

Elles ont remporté les trois premiers quarts-temps, 16-14, 16-15 puis 16-13. En tête de six points à l’entame du dernier quart-temps (48-42), elles ont vu les Égyptiennes revenir fort sur la fin (13-9 dans le dernier acte), sans toutefois céder les commandes du match [Source Afrik.com]

Sénégal : Pape Thiaw réclame 423,8 millions de FCFA à la Fédération

La séparation entre Pape Bouna Thiaw et la Fédération sénégalaise de football pourrait désormais se régler devant la justice. Un mois après son éviction du banc des Lions, l’ancien sélectionneur réclame 423,8 millions de FCFA à la FSF, au titre notamment de rémunérations, de primes et de frais qu’il affirme ne pas avoir perçus. Ses avocats ont engagé une procédure formelle afin d’obtenir le règlement de cette somme.

Le dossier Pape Thiaw n’est manifestement pas clos. La Fédération sénégalaise de football pensait avoir tourné la page sportive en juillet ; elle doit désormais répondre aux revendications financières de son ancien sélectionneur. Les conseils du technicien ont adressé une mise en demeure à la FSF portant sur 423 820 300 FCFA, selon plusieurs médias ayant eu connaissance de la démarche.

La réclamation ne correspond pas uniquement à une éventuelle indemnité liée à son départ. Elle comprendrait des salaires non réglés, différentes primes de résultat et de victoire ainsi que le remboursement de dépenses que Pape Thiaw dit avoir supportées personnellement lorsqu’il dirigeait la sélection. [Source LSI Afrika]

Rwanda : Les exportations agricoles franchissent le cap du milliard de dollars

Le Rwanda accélère sur les marchés agricoles mondiaux. Les exportations agricoles du pays ont généré 1,1 milliard de dollars de recettes au terme de l’exercice 2025/2026, soit une hausse d’environ 24 % sur un an, selon les données publiées le 12 août par le Conseil national de développement des exportations agricoles (NAEB).

Cette performance constitue un nouveau record pour le secteur, après une progression de 6,4 % des recettes en 2024/2025, à 893,16 millions de dollars. Le franchissement du seuil du milliard confirme surtout la montée en puissance d’un secteur devenu un levier croissant de génération de devises pour l’économie rwandaise. [Source Fineco]

Niger : Le missionnaire américain Kevin Rideout libéré après plus de neuf mois de captivité

Le missionnaire américain Kevin Rideout, enlevé en octobre au Niger et soupçonné d’avoir été détenu par un groupe jihadiste, a été libéré après plus de neuf mois de captivité, a annoncé vendredi l’organisation chrétienne pour laquelle il travaillait.

Kevin Rideout a été libéré et se trouve désormais sous la protection de représentants du gouvernement américain, selon SIM International. « Nous avons la joie de confirmer que notre cher ami (...) Kevin Rideout a été libéré après plus de neuf mois de captivité », a indiqué l’organisation chrétienne dans un communiqué. Le missionnaire, âgé de 50 ans, est en « bonne santé » et pris en charge par les autorités américaines, selon SIM International. [Source Africa Radio]

Gabon : Fuite de documents, vols aux scellés, la porosité de la justice inquiète !

Alors que la Ve République s’est donnée pour ambition de restaurer la rigueur dans l’ensemble des institutions, le service public de la justice traverse depuis plusieurs mois une zone de turbulences. Cette dernière interroge sur l’étanchéité de ses procédures, l’accès facile à des documents censés être détenus que par une infime partie des acteurs de la justice avant le jugement et la soustraction des marchandises saisies, inquiète.

Au palais de justice c’est devenu une mode de voir plusieurs dossiers, pourtant couverts par le secret de l’instruction circuler sur la toile. Or le principe cardinal énoncé vise à protéger la présomption d’innocence et la sérénité des enquêtes. Si les identités de ceux qui ventilent ces documents, l’inquiétude est réelle. [Source GabonMediaTimme]