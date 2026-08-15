Cameroun: Lions - Aboubakar libre, la Turquie et l'Irak sur les rangs

Libre depuis 44 jours, Vincent Aboubakar n'a toujours pas officialisé sa destination. Irak, Turquie ou retour à Coton Sport ? Le capitaine des Lions indomptables à la croisée des chemins.

44 jours de silence, 34 printemps, une carrière à écrire le dernier chapitre Vincent Aboubakar, le buteur de la CAN 2017, n'a pas encore posé ses valises.

Vincent Aboubakar est libre. Depuis 44 jours exactement. Le 27 mai 2026, le Neftchi Bakou officialisait le départ de son attaquant camerounais. Depuis, silence radio. Pas d'annonce fracassante, pas de conférence de presse, pas de maillot soulevé devant des supporters en liesse. Juste une attente qui commence à peser sur les épaules du capitaine des Lions indomptables.

À 34 ans, l'ancien buteur du FC Porto et de Beşiktaş se trouve à un carrefour décisif. Le club azerbaïdjanais a choisi de ne pas activer l'option de prolongation, préférant rajeunir son effectif. Aboubakar, lui, doit désormais répondre à une question existentielle : tenter un ultime défi à l'étranger ou rentrer à la maison, là où tout a commencé ?

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Une aventure azerbaïdjanaise qui tourne court

Arrivé en octobre 2025 au Neftchi Bakou après son départ de Hatayspor en Turquie, Vincent Aboubakar avait signé un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire. Le club espérait profiter de l'expérience et du leadership du capitaine des Lions indomptables. Le pari n'était pas dénué de sens : en Azerbaïdjan, Aboubakar a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive. Des statistiques honorables.

Pourtant, la direction du Neftchi Bakou a décidé de ne pas lever l'option. « Le club azéri souhaite désormais renouveler son effectif et préparer un nouveau cycle », explique la presse sportive. Une décision qui a précipité l'attaquant camerounais sur le marché des joueurs libres, sans indemnité de transfert un atout pour les clubs intéressés.

La piste irakienne : un destin surprenant

C'est la rumeur qui enfle depuis la mi-juin. Selon plusieurs informations concordantes, Vincent Aboubakar serait en négociations avancées avec Zakho SC, un club de Premier League irakienne. Le club aurait transmis une offre ferme portant sur un contrat d'une saison.

Un destin surprenant pour celui qui a marqué les esprits en inscrivant le but de la victoire contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2022. De la Seleção à Zakho, il y a un monde. Mais à 34 ans, Aboubakar n'en est pas à son premier choix atypique : après des passages à Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr et Hatayspor, l'attaquant a prouvé qu'il savait s'adapter.

Selon les dernières informations, les discussions seraient en cours et pourraient rapidement aboutir. Sa valeur marchande est estimée à environ 600 000 euros.

La Turquie, un vieux flirt qui ne s'éteint jamais

Autre option crédible : un retour en Turquie. Le championnat turc lui a toujours réussi deux titres de champion avec Beşiktaş, une popularité intacte, des supporters qui scandent encore son nom. Selon plusieurs indiscrétions, Bursaspor, pensionnaire de deuxième division turque, suivrait de près la situation de l'ancien buteur du Beşiktaş.

Pour Aboubakar, revenir en Turquie serait un choix de confort. Il connaît le championnat, la culture, la langue. Il y a laissé une empreinte indélébile. Mais à 34 ans, le temps des choix confortables est peut-être révolu.

Et si c'était Coton Sport ?

C'est la question que beaucoup de supporters camerounais se posent. Et si le capitaine des Lions indomptables revenait à la maison ?

Formé à Coton Sport de Garoua, le club qui l'a révélé au plus haut niveau, Vincent Aboubakar pourrait choisir de boucler la boucle. Un retour aux sources, symbolique, fort, qui ferait vibrer tout un pays. Le natif de Garoua, celui qui a porté les couleurs du Cameroun à 102 reprises pour 40 buts, pourrait offrir à son club formateur un dernier cadeau : son expérience, son leadership, son nom.

Aucune information officielle ne confirme cette piste. Elle reste pour l'heure une hypothèse, un rêve de supporters, une belle histoire en attente de son épilogue.

Le capitaine sans navire : un symbole plus large

Vincent Aboubakar n'est pas seul dans cette situation. En pleine période de mercato estival 2026, onze Lions indomptables se retrouvent sans contrat. De Karl Toko Ekambi à Clinton Njie, en passant par Fabrice Ondoa et Frank Magri, une génération entière de cadres de la sélection nationale est sur le carreau.

Une situation qui interroge sur l'avenir de la sélection camerounaise. À l'approche des échéances internationales, comment préparer une équipe compétitive quand ses cadres sont sans club ? La question est brûlante, et elle dépasse le seul cas d'Aboubakar.

Un héritage déjà immense, un dernier chapitre à écrire

Vincent Aboubakar, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Cameroun, a déjà tout gagné ou presque. Un titre de champion d'Afrique en 2017 avec un but en finale contre l'Égypte qui restera à jamais dans les mémoires. Trois participations à la Coupe du monde (2010, 2014, 2022). Des titres en Turquie, des passages dans les plus grands clubs européens.

Mais à 34 ans, il n'a pas dit son dernier mot. « Son profil de buteur expérimenté, capable de faire basculer un match à lui seul, reste très recherché sur le marché des joueurs libres », analyse la presse spécialisée.

L'heure du choix

Pour l'heure, aucune décision officielle n'a été annoncée. L'entourage du joueur reste discret. Mais une chose est certaine : le nom de Vincent Aboubakar devrait rapidement revenir au centre de l'actualité.

Irak, Turquie, Cameroun trois destins, trois symboles. Le contrat à l'étranger pour un dernier défi financier et sportif. Le retour en Turquie pour la continuité et le confort. Le come-back à Garoua pour la boucle, l'émotion, l'histoire.

À 34 ans, Vincent Aboubakar n'a plus le temps de tergiverser. Les 44 jours d'attente sont déjà un luxe que peu de joueurs de son âge peuvent s'offrir. Le capitaine des Lions indomptables va devoir trancher. Et avec lui, tout un peuple retient son souffle.