Sénégal: Mobilisation de 400 agents de la SONAGED pour le gamou de Tivaouane (Déléguée)

Tivaouane — La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) prévoit de déployer à Tivaouane quelque 400 agents ainsi que du matériel de nettoiement adéquat pour garder la ville propre avant pendant et après le gamou prévu dans la nuit du 25 août, a-t-on appris de sa déléguée départementale, Astou Thiombane Dione.

"Comme à l'accoutumée, la SONAGED déploie d'importants moyens pour les événements religieux, sur le territoire national", a dit Mme Dione à l'APS, précisant que des dispositifs similaires sont de mise dans d'autres foyers religieux du pays.

Selon la responsable départementale de la SONAGED, le dispositif spécial à Tivaouane vise à "assurer la propreté de la ville avant, pendant et après le Gamou", avec en perspective, un "renforcement progressif des moyens humains, en fonction du volume des déchets".

En termes de moyens mobilisés, Astou Thiombane Dione a parlé de quatre pelles mécaniques, une vingtaine de camions de 20 mètres-cubes et une trentaine de caisses de collecte.

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"Le problème majeur actuellement à Tivaouane, c'est le désensablement", a relevé la responsable départementale de la SONAGED, ajoutant que ses équipes s'emploient parallèlement à évacuer quotidiennement les ordures ménagères, afin d' "éviter tout débordement".

Les fidèles invités à adopter des "comportements éco-citoyens"

La responsable départementale de la SONAGED s'est aussi félicitée de la stratégie développée par sa structure en misant sur l'anticipation, à travers le prépositionnement de caisses polybennes, des bacs de 660 et 240 litres et d'autres équipements dans les zones stratégiques.

Selon elle, Kogne Diakka, qui abrite l'esplanade des mosquées, la résidence du khalife général des Tidianes et celles d'autres dignitaires religieux, fait l'objet d'une attention particulière.

Des équipes de sensibilisation de la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté s'y rendent fréquemment, pour s'entretenir avec les ménages, les boutiquiers entre autres acteurs sur les bonnes pratiques de gestion des déchets, a-t-elle martelé, appelant les populations à utiliser les points de collecte disponibles et à éviter de déposer les déchets de façon anarchique..

Elle a précisé que la SONAGED travaille parallèlement à la préparation du Gamou de Ndiassane, où des opérations de remise à niveau ont lieu et des moyens sont déjà déployés.

Astou Thiombane Dione invite toutefois les habitants et les fidèles à adopter des "comportements éco-citoyens", notant que la réussite du dispositif de propreté dépend aussi de l'utilisation des points de collecte et de l'abandon des dépôts anarchiques.

"Nous voulons que la ville soit propre avant, pendant et après le Gamou", a-t-elle insisté.